İsrailli eski bakandan dünyayı korkutan açıklama

İsrail ile HAMAS arasında 7 Ekim’den bu yana çatışmalar devam ederken, savaşın bölgeye yayılacağı korkusu kısmen gerçeğe dönüştü. HAMAS'ın saldırıları başlatmasından beş hafta sonra İsrail, Filistin bölgesinin ötesinde ancak İsrail sınırları içinde yeni saldırı cepheleriyle karşı karşıya kaldı. İsrail'in eski savunma bakanı ve olağanüstü hal hükümetinin şu anki üyesi olan Benny Gantz, ülkesinin artık "çok cepheli bir savaş" içinde olduğunu itiraf etti.

2014 yılında Genelkurmay Başkanı olarak Gazze Şeridi'ndeki bir önceki büyük çaplı mücadeleye liderlik eden Gantz, İsrail'de yaptığı konuşmada, "Asıl odak noktası Gazze, ancak kuzeyde ve diğer bölgelerde savunma ve saldırıda savaşıyoruz" uyarısında bulundu.

Açıklamalar, İsrail'de 1.200, Gazze'de ise 11.000'den fazla kişinin ölümüne yol açan savaşın başlamasından bir ay sonra yapıldı. İsrail'e yönelik, çoğunlukla İran bağlantılı milisler ve silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırılar, Lübnan ve Suriye sınırlarından Batı Şeria ve Kızıldeniz'e kadar uzanıyor.

KUZEY CEPHESİ

Lübnan-İsrail sınırındaki savaşın tırmanması, Gazze Şeridi'ndeki çatışmadan sonra en büyük cepheyi açtı. 7 Ekim'den bu yana Lübnan topraklarında 70'i İran yanlısı Hizbullah milislerine mensup 90 kişi öldürüldü. Teknik olarak hâlâ savaşta olan iki ülke arasındaki ayrım çizgisini işaret eden Mavi Hat'ın her iki yakasında Şii gerillalar ve İsrail topçularının karşılıklı roket atışları her geçen gün daha yoğun ve daha geniş kapsamlı hale geliyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Cumartesi günü Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana yaptığı ikinci konuşmasında İran'ın "askeri, mali ve diplomatik destek sağladığını" söyledi. Lübnan'da, Filistin'de ve bölgede direniş güçlüyse bu İran'ın maddi, askeri ve mali desteği sayesindedir" diye konuştu.

Nasrallah, son günlerde operasyon sayısında ve silah türünde artışla Hizbullah'ın İsrail'de yeni hedeflere saldırdığını açıklayarak, Lübnan cephesinin "aktif kalacağı" sözünü verdi.

GÜNEY CEPHESİ (KIZILDENİZ)

Nasrallah ayrıca, Yemenli Husi isyancıların İsrail topraklarının güney ucuna yönelik saldırılarına atıfta bulunarak, "direniş ekseninin" İsrail'i "kahramanca çevreleme" ile dizginlediğini söylerken, “İsrail, hava savunma sisteminin bir kısmını Eilat bölgesine yönlendirmek zorunda kaldı” dedi.

Yemen'den yapılan intihar uçakları ve kruvazör ve balistik füze fırlatmaları, İran yanlısı güçlerin İsrail topraklarına yönelik tehdidini iki katına çıkardı.