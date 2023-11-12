Kocaeli’den İsrail’e giden gemi gündeme oturdu. “İsrail savaş uçaklarının petrolü taşınıyor”

İsrail’in Gazze'ye yaptığı saldırılar gün geçtikçe şiddetini arttırırken, İsrail’e ait Chemical Contender isimli yük gemisinin Kocaeli’nden İsrail'in Hayfa Limanı'na yakıt ve kimyasal madde taşıdığı iddia edildi.

Kocaeli’den İsrail’e giden gemi gündeme oturdu. “İsrail savaş uçaklarının petrolü taşınıyor”

7 Ekim tarihinde başlayan Hamas-İsrail çatışmaları tek taraflı bir savaşa dönüşerek İsrail’in Gazze şehrindeki sivilleri bombalamasıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP iktidarının önde gelen isimleri İsrail'in Gazze’ye yaptığı saldırılara çok sert sözlerle tepki gösterdi ve Netanyahu'nun uluslararası mahkemelerde yargılanması için yürütülecek çalışmalara öncü olacaklarını belirtti. Ancak Gazze'ye bombalar yağmaya devam ederken İsrail'le ticari ilişkiler ise bu gerginlikten etkilenmedi.

KOCAELİ'NDEN İSRAİL'E YAKIT VE KİMYASAL TAŞINDI İDDİASI

Bu Ticari ilişkilere örnek olacak bir olay ise, Kocaeli’nden İsrail'in Hayfa Limanı'na hareket eden Chemical Contender isimli yük gemisi oldu.

İddiaya göre Kocaeli’nden kalkan Chemical Contender isimli yük gemisinde İsrail’e, yakıt ve kimyasal madde taşındı.

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"SAVAŞ UÇAKLARINA PETROL TAŞINIYOR"

İsrail'le devam eden bu ilişki ve gemi hareketliliği, Cumhur İttifakı'nın destekçisi HÜDA PAR'ın da gündemi oldu. HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin’e İnsani Yardım Filosu göndermeyi talep ederken siyonistlere yakıtın gitmesi ve ateşi körüklemesi artık kabul edilemez. Yetkililerin kamuoyunu aydınlatmasını bekliyoruz. Siyonist rejimle hiç bir ticaret meşru değildir!" dedi.

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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez de paylaşımını alıntıladığı Dinç'e "İsrail savaş uçaklarının petrolü taşınıyor ne yazık ki. İktidar ortaklarınıza söyleseniz de, nutuk atmayı bırakıp ciddi işlerle uğraşsalar…" diye seslendi.

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Gemilerin hareketleri ve limanlardaki mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan ‘marinetraffic’ sitesinde yer alan bilgilere göre, Chemical Contender, haberimizi yayınladığımız saat itibariyle limandan ayrıldı. Öte yandan gemi ve ne taşıdığına ilişkin yetkili makamlar tarafından ise bir açıklama yapılmadı.

2022 YILINDA TÜRKİYE İSRAİL'E 6,8 MİLYAR DOLARLIK İHRAÇAT YAPTI

Türkiye’nin İsrail ve Filistin ile gerçekleştirdiği dış ticaretin toplam değeri 9 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakamın büyük bir kısmını İsrail’e yapılan ihracat oluşturuyor. 2022 yılında Türkiye’den İsrail’e yaklaşık 6,8 milyar dolarlık ihracat geçekleştirilirken, bu ülkeden Türkiye’ye 2,1 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

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