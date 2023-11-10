İsrailli hahamdan skandal sözler 'İnsanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze’ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz'

İsrail’de Şas Partisi’nin lideri haham Meir Mazuz, Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasını reddederek, Filistinlilere “hayvan” dedi.

KAYNAK: AA
İsrailli hahamdan skandal sözler 'İnsanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze’ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz'

Mazuz, ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze’ye insani yardım çağrısına karşı çıkarak, “İnsanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze’ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz.” ifadesini kullandı.

Mazuz, daha önce de El Halil’deki İbrahim Camisi’nde Müslümanlara ateş açan İsrailli teröristi savunmuştu. Mazuz’un bu sözleri, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın da Filistinlilere “insansı hayvanlar” demesinin ardından geldi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İsrail’in Kanal 7 televizyonunun haberine göre, İsrail’deki Sefarad Yahudilerinin önde gelen liderlerinden haham Mazuz, kurucusu olduğu bir Yahudi dini okulunda yaptığı haftalık sohbetinde Gazze’ye yönelik insani yardımlara tepki gösterdi.

Mazuz, ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze’ye insani yardım ulaştırılması yönünde yaptığı çağrıya karşı çıkarak İsrail’in ABD’nin bu talebini reddetmesi gerektiğini savundu.

Yahudi din adamı, "Biden'a şunu söylemeliyiz: Haklısın, insanlarla uğraşıyor olsaydık Gazze’ye insani yardım gönderirdik ama hayvanlarla uğraşıyoruz. Ne yapacağız?" ifadelerini kullandı.

Mazuz, İsrail ablukası altındaki Gazze halkının içinde bulunduğu insani krizle de alay ederek, şunları söyledi:

“Araplara insani yardım yapmak için fazla güvendik. Çünkü onlar fakirlermiş ve yiyecek hiçbir şeyleri yokmuş, elektriğe ihtiyaçları varmış, yiyeceğe ve tatlı patatese ihtiyaçları varmış. Görünüşe göre hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Sadece İsrail'e zarar vermek istiyorlar."

Haham Mazuz, daha önce de İsrailli terörist Baruch Goldstein'ın 1994'te El Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde ibadet eden Müslümanlara ateş açarak yaptığı katliamı savunmuş, Goldstein'ın bu katliamı yaparak "çok büyük bir tehlikeyi önlediğini" iddia etmişti.

Fanatik görüşleriyle tanınan 78 yaşındaki haham Meir Mazuz, Sefarad Yahudileri tarafından kurulan aşırı dindar Şas Partisi’nin ruhani lideri sayılıyor.

İsrail’de 1984'ten bu yana çoğu iktidar koalisyonunun parçası olan Şas, Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin ortağı ve İsrail Meclisindeki 11 milletvekili ile şu an ülkenin en büyük dördüncü partisi durumunda.

İsrail Savunma Bakanı da daha önce benzer bir yorumda bulunmuştu.

Filistinlilere "hayvan" benzetmesi yapan İsrailli Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz." demişti.

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