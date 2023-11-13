Netanyahu Arap liderleri açık açık tehdit etti: Çıkarlarınızı korumak için yapabileceğiniz tek şey var o da sesinizi kesmek

İsrail ile HAMAS arasında 7 Ekim’den bu yana çatışmalar devam ederken savaşın tüm bölgeye yayılmasından korkuluyor. İsrail ile Arap dünyası zaman zaman gerilim yaşarken, İsrail Başbakanı Netanyahu Arap liderleri açık açık tehdit etti.

Netanyahu, Arap liderlere seslenerek, 'Eğer iktidarınızı ve çıkarınızı korumak istiyorsanız, yapabileceğiniz tek şey var. O da sesinizi kesmek." dedi.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

İsrail’in sivillere yönelik müdahaleleri tüm dünya tarafından çok tartışılırken, Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, soykırıma varan katliamların ardından İsrail'e tepki gösteren ve yaptırıma hazırlanan Arap ülkelerinin liderlerini açık açık tehdit etti.

Netanyahu açıklamasında, 'Arap liderlerine söylüyorum. Eğer iktidarınızı ve çıkarınızı korumak istiyorsanız, yapabileceğiniz tek şey var. O da sesinizi kesmek.' ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 43'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 361'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 186 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, Gazze'de onbinlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 73 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.