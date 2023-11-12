İsrail güçleri öldürdüğü Filistinliyi buldozerle ezdi

İsrail askerlerinin Gazze’ye düzenledikleri operasyonlarda dehşet verici bir görüntü ortaya çıktı. Bir İsrail tankı, İsrail güçleri tarafından öldürülen bir Filistinliyi buldozerle ezdi.

Mehmet Akif Erdem KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail güçleri öldürdüğü Filistinliyi buldozerle ezdi

İsrail ile HAMAS arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalardan milyonlarca insan etkilenirken, 10 binin üzerinde can kaybı yaşandı.

İsrail’in özellikle sivillere yönelik müdahaleleri uluslararası kamuoyunda çok tartışılırken, ordu kuvvetleri hastane ve okulları bombalamaya, sivillere yönelik vahşete devam ediyor.

FİLİSTİNLİNİN CANSIZ BEDENİNİ BULDOZERLE EZDİLER

İsrail ordusuna bağlı tanklar Gazze’nin belirli bölgelerine yaptıkları operasyonlarda insanlık dışı görüntüler vermeye devam ediyorlar. Öldürdükleri bir Filistinlinin üzerinden buldozerle geçen İsrail güçleri büyük tepkiye neden olurken, paylaşılan görüntülerde savaşın bile bir hukukunun olduğu ancak bunun Gazze’de gözetilmediği tekrar ortaya çıktı.

Filistinlinin cansız bedeninin buldozerle ezildiği görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşılırken, İsrail güçlerine yönelik büyük bir tepki gösterildi.

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İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 183 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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