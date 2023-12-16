Erdoğan’dan Gazze açıklaması, 'Katliamların önüne geçeceğimiz günler yakın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı "İlim Yayma Ödülleri" töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

“KATLİAMLARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİMİZ GÜNLER ALLAH’IN İZNİYLE YAKINDIR”

Gazze'de yaşanan insanlık dramı hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Zalim İsrail yönetiminin sürdürdüğü Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler Allah'ın izniyle yakındır." ifadelerini kullandı.

“İMAM HATİP OKULLARININ YAŞATILMASINDA CEMİYETİMİZİN ÇOK ÖNEMLİ KATKILARI OLMUŞTUR”

İmam Hatip Okulları hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ülkemizin en önemli manevi beslenme kaynaklarından olan İmam Hatip okullarının yaşatılmasında cemiyetimizin çok önemli katkıları olmuştur. Kendi kavramlarımızı kaybettiğimiz ve yenilerini üretemediğimiz için fikir kuraklığı yaşıyoruz.”

“SOSYAL MEDYAYLA BİRLİKTE AHLAKİ EROZYON YAŞANIYOR"

Sosyal medyanın insan ahlakını bozduğunu iddia eden Erdoğan,

“Son dönemde yabancı sosyal medya platformlarının kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte ahlaki bir erozyon yaşanıldığını görüyoruz. Bunlarla mücadele konusunda en büyük görev, dava sahibi müesseselerimize düşüyor.

Eskiden çocuklara ilmihal yani hayatın içinde nasıl davranmamız gerektiğini anlatan kurallar öğretilirdi. Bir kişi sabah nasıl kalkacak, yemeğe nasıl oturacak, nasıl giyinecek, büyüklerine ve küçüklerine nasıl davranacak, velhasıl nasıl yaşayacak bunun çerçevesi zihnine nakşedilirdi” dedi.

“ÜLKEMİZİ 3 ÇEYREK ASIRDIR İÇİNDE BULUNDUĞU BATAKLIKTAN ÇIKARMAYI BAŞARDIK”

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi, “Çok büyük bedeller ödedik. Ülkemizi 3 çeyrek asırdır içinde bulunduğu bataklıktan çıkarmayı başardık. Türkiye artık demokrasisiyle, güvenliğiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla çok daha hürdür, geleceğine çok daha güvenle bakabilmektedir.

Biz siyasi, askeri ve ekonomik olarak güçlendikçe ümitlerini bize bağlamış kardeşlerimizin de özgüvenleri arttı. Zalim İsrail yönetiminin batı devletlerinden aldığı devletlerle sürdürdüğü bu işgali sonlandıracağımız günler de yakındır.

Yakaladığımız bu ivmeyi sürdürebilmek için çocuklarımızı medeniyetimize uygun şekilde yetiştirme meselesini önceliklerimizin başına koymak mecburiyetindeyiz. "