2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İşsizlik maaşı ne kadar oldu. Taban ve tavan fiyatı ne kadar

İşsizlik maaşı ne kadar oldu. Taban ve tavan fiyatı ne kadar

İşsizlik maaşı, 2023 asgari ücret zammı sonrası değişikliğe uğramıştı. Asgari ücrete yüzde 54.66’lık gelen zammın ardından, işsizlik maaşının taban ve tavan tutarları değişti. İşsizlik maaşlarına ilişkin detaylar...

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 09:01
Takip Et

İşsizlik maaşı ne kadar oldu

İşsizlik maaşı ne kadar oldu. Taban ve tavan fiyatı ne kadar
+
Aa
-

Kamudanhaber'de yer alan bilgilere göre, sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanacak.

Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

İŞTE HESAPLAMA YÖNTEMİ

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanmaktadır.

Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçememektedir.

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
1
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿MHP'den istifa eden isim CHP'ye katıldı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
2
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
3
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Motorine bu gece olanlar olacak
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
4
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
5
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
6
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
7
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Adıyaman'da uyuşturucu bulunduran şahıslar gözaltına alındı
﻿Adıyaman'da uyuşturucu bulunduran şahıslar gözaltına alındı
﻿Adıyaman'da uyuşturucu bulunduran şahıslar gözaltına alındı
﻿Hatay'da 3 tamirhane yandı 
﻿Hatay'da 3 tamirhane yandı 
﻿Hatay'da 3 tamirhane yandı 
﻿Anne adayları kızamık bebeğinizi öldürebilir
﻿Anne adayları kızamık bebeğinizi öldürebilir
﻿Anne adayları kızamık bebeğinizi öldürebilir
﻿İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
﻿İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
﻿İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.