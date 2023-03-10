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TÜİK işsizliği düşürdü. Eee seçim yaklaşıyor tabii

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Seçimler yaklaştıkça TÜİK de işsizliği düşürdü. İşsizlik oranı 0,5 puanlık düşüş yaşandı. TÜİK'e göre işsizlik oranı 10 bandının altına indi ve 9,7'ye geriledi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 10:07
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Eee seçim yaklaşıyor tabii. TÜİK işsizliği düşürdü

TÜİK işsizliği düşürdü. Eee seçim yaklaşıyor tabii
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Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9,7 seviyesinde gerçekleşti
 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 166 bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puan azalarak %9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %13,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,9 oldu
 İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 354 bin kişi artarak 31 milyon 837 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puan artarak %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %54,1 olarak gerçekleşti
 İşgücü 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi artarak 35 milyon 260 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile %54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,5 iken kadınlarda %36,1 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %20,2 oldu
 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %20,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,5, kadınlarda ise %26,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Ocak 2023

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %54,1 olarak gerçekleşti
 İşgücü 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi artarak 35 milyon 260 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile %54,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %72,5 iken kadınlarda %36,1 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %20,2 oldu
 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %20,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %16,5, kadınlarda ise %26,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,9 saat oldu
 İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,7 saat artarak 44,9 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ocak 2021-Ocak 2023

 

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %21,9 oldu
 Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,6 puanlık artış ile %21,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Ocak 2021-Ocak 2023

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