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İşsizlik maaşının ne kadar olacağı belli oldu. Asgari ücret zammı sonrası merak konusuydu

Asgari ücret zammından sonra en çok merak edilenlerin başında gelen işsizlik maaşının da ne kadar olacağı belli oldu. 2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 3 bin 971, en yüksek 7944 lira olarak uygulanacak.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 14:09
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İşsizlik maaşının 2023'te ne kadar olacağı belli oldu. Asgari ücret zammı sonrası merak konusuydu

İşsizlik maaşının ne kadar olacağı belli oldu. Asgari ücret zammı sonrası merak konusuydu
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Sigortalı çalışanlara yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor.

2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 3 bin 971, en yüksek 7944 lira olarak uygulanacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?
İşsizlik ödeneğine hak kazanılabilmesi için bazı şartların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar:

1) Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

2) Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

3) Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

4) Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

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Sedat
22.12.2022 14:10
Emekli maaşları suriyelilere verilen paradan daha az olmaya başladı...  
 
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