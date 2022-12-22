İşverene verilecek asgari ücret desteği artırıldı

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından işverene verilecek asgari ücret desteği de belli oldu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan yapılan açıklamada, “2023 yılı ilk 6 ayı boyunca geçerli olacak şekilde çalışan başına 250 TL asgari ücret işveren desteği olacaktır” denildi.

Böylece işverene verilecek asgari ücret desteği 100 TL’den 250 TL’ye yükseltilmiş oldu.

TİSK BAŞKANI: GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLMUŞ OLABİLİR

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un yaptığı yazılı açıklamada, Akkol’un 2023 asgari ücreti açıklandıktan sonraki ifadelerine yer verildi.

“Bugün bazı görüş ayrılıkları olmuş olabilir ama yarın başka konularda yine mutabakatlar sağlanacaktır” diyen Akkol, “Bu masadan kalkıp, çalışma hayatının diğer odak alanları için yeni masalara oturacağız. Oralarda anlaşmalar sağlayacağız. Kutuplaşmak, ayrışmak, çatışmak bu aileye yakışmaz” dedi.

“Bugün açıklanan ücreti, düşük bulanlar olacaktır. Bu ücreti yüksek bulanlar olacaktır. Dengeli ve makul bulanlar da olacaktır” diyen Akkol, şöyle devam etti:

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, asgari ücret bir taban ücrettir. Makul olması gerekir.

Hedefimiz ortalama ücretin artması olmalıdır. Bu nedenle, belirlenen rakamın üzerine çıkma imkânı olan işletmelerimize, ilave atılabilecek adımları atma çağrısında bulunmak isteriz.

Odağımızı hep birlikte enflasyonla mücadeleye, önce alım gücünün korunmasına, ardından artırılmasına, vergi, istihdam kolaylıkları gibi çalışma hayatının diğer konularına ayıracağız.