Gayrimenkul piyasasında asgari ücret öncesi büyük zam

Emlak piyasasında asgari ücret artışı daha asgari ücret açıklanmadan etkilerini göstermeye başladı. Mal sahipleri asgari ücret zammı sonrası dairesinin kiralık fiyatını artırmak için bekliyor. Şu anda da hem kiralık hem de satılık konutların fiyatlarının yükseldiği ortaya çıktı.

Emlak piyasasında yılsonu hareketliliği başladı. Asgari ücret zammı öncesi hem satılık hem de kiralık dairelere talep yoğunlaştı. Kiralık daire arayanlar, asgari ücret zammından sonra fiyatların yükseleceğini düşünerek aramaları hızlandırdı. Vatandaşlar, ev bulmak isterken ev sahipleri de asgari ücret zammını bekleyip, zamma göre evine kiracı bulmak istediğini belirtti. Bazı ev sahipleri ise dairesinin kiralık fiyatını yüksek tutuyor.

Bazı vatandaşların ise yüksek fiyattan daire bulabildiğini söyleyen emlakçılar, ortalama olarak kiralık ve satılık dairelere son bir hafta içinde yüzde 20-30 civarında bir artış görüldüğünü söyledi. Emlakçılar, asgari ücret sonrası hem kiralık hem de satılık konutların fiyatlarının artacağını düşündüğünü belirtti.

BİR HAFTADA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 20-30 ARASINDA KAYDETTİ

İstanbul Bahçelievler’de 2+1 kiralık dairelerin ortalama fiyatı son bir haftada 7 bin liradan 8 bin liraya çıkarak yaklaşık bin liralık bir artış yaşadı. 3+1 daireler ise aynı bölgede 8 bin liradan 10 bin liraya yükselerek 2 bin liralık bir artış gördü.

"EV ARAYANLAR ASGARİ ÜCRET ZAMMINDAN ÖNCE EV BULMAK İSTİYOR"

Emlak piyasasında yılsonu hareketliliğinin arttığını söyleyen emlakçı Şerafettin Başaran, “Özellikle kiralık ev arayışları arttı. Ev arayanlar asgari ücretten önce ev bulmak için ellini çabuk tutuyor. Asgari ücret sonra kiraların yükseleceğini düşünüyorum” dedi.

"MAL SAHİPLERİ ASGARİ ÜCRETE GELEN ZAM ORANINI BEKLİYOR"

Başaran, “Asgari ücrete gelen zam oranında mal sahiplerinin artış yaparak, evlerine bu zam doğrultusunda kiracı bulmayı bekliyorlar. Şu anda bekleyen mal sahipleri veya kira fiyatını çok yüksek söyleyenler var. Kiralık daire bulamayanlar da haliyle arayış içerisinde” ifadelerini kullandı.

Son günlerde asgari ücret toplantılarının gündemde yer almasıyla şimdiden kiralık daire fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Başaran, “Bu hafta asgari ücret gündeminden dolayı fiyatlarda artışlar gerçekleşti. 2+1 dairelerde bin liralık bir fark oluştu. 3+1 dairelerde ise 2 bin liralık bir artış oldu. Şu anda 2+1 daireler ortalama 7 bin liradan 8 bin liraya çıktı. 8 bin lira olan 3+1 daireler ise 10 bin lirayı gördü” açıklamalarında bulundu.

Kiralık ev arayanların yoğun bir talebi olduğunu söyleyen Başaran, "Asgari ücretin açıklanmasından sonra hem kiralık hem de satılık konutlarda bir yükseliş göreceğiz. Asgari ücrete gelen zam sonrası kiralık ve satılık konutlar da yüzde 20-30 bir artış görebileceğimizi düşünüyorum" dedi.