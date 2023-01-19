Burası Türkiye: Restoranda Arapça fiş kesiliyor. Arapça tabelalardan sonra bir de bu çıktı

YENİÇAĞ / GAMZE DAĞ

Türkiye’de artan yabancı sayısının ardından işletmeler isimlerini özellikle Arapça yapmaya başladı. Bununla birlikte, işletmeler müşterilerine Arapça fiş de kesmeye başladı.

Sosyal medyada İstanbul Aksaray’da bulunan Salloura Oğlu Restaurant isimli işletmenin Arapça fiş kestiği iddiaları üzerine Yeniçağ, işletmeyi arayarak söz konusu iddiaları sordu.

İşletmeyi arayarak “Restorantınızda yabancı dilde fiş kestiğiniz iddia ediliyor. Bu iddiaları kabul ediyor musunuz?” diye sorulduğunda “Müşterilerimizin çoğunluğu Arap olduğu için fişleri Arapça kesiyoruz” yanıtı alındı.

Fişlerin Arapça olması nedeniyle mali onaylı yazar kasadan çıkıp çıkmadığı bilinmiyor.

Arapça fişlerin Vergi Dairesi kapsamında resmi geçerliliği bulunmuyor.

Bu da vergi kaçakçılığının önünü açar nitelikte.

YABANCI DİLDE FATURA KESMEK YASAK

13 sayılı Vergi Usul Kanununun 215’nci maddesine göre:

Bu Kanuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunludur. Ancak, Türkçe kayıtlar bulunmak kaydıyla defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir.

Aynı kanunun 227’nci maddesinde de “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükümleri yer alıyor.

Buna göre, vergi kanunlarına göre tutulacak olan defter ve kayıtların Türkçe tutulması zorunluluğu bulunduğundan faturaların da Türkçe tutulması gerekir.