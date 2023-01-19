Antalya'daki Ukraynalılar böyle video çekti: Artık Türkler yabancı

Geçtiğimiz yıl Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından her iki ülkeden de yüzbinlerce insan Antalya’ya akın etti. Eskiden de var olan nüfusla birlikte Türkler şehrin bazı bölgelerinde azınlık durumuna dahi düştü.



Türkler kiralık ev bulamazken kentte hayat pahalılığı da had safhaya ulaştı. Bu durum tartışmalara neden olurken Antalya’da yaşayan Ukraynalılar, TikToK’ta bir video paylaştı.



"Türkler bize yabancı derler, Antalya'da zaten Türkler yabancı oldu" şeklinde yapılan paylaşım gündem oldu.



O video, sosyal medyada büyük tepki çekti.







BÖCEK, “SAVUŞ MAĞDURLARI MİSAFİRLERİMİZ DEDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan Ruslar için otobüs saatlerini belirten QR kodunun bulunduğu Rusça afişleri otobüs duraklarına asması büyük tepki toplamıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın eleştirilerine yanıt olarak, "25 milyonun ziyaret ettiği turizm başkenti Antalyamızda savaş mağduru misafirlerimize yardım için yaptığımız Rusça bilgilendirmeyi millilik adı altında eleştirmenizi kınıyorum. Milliyetçiliğimi sizin için bile kullanmayacağım bir kelimeyle eleştirmek size düşmez." dedi



BÖCEK: ARTAN KONUT VE FİYAT ARTIŞI

Geçen hafta Antalya’da artan konut fiyatı ve kira artışlarına ilişkin ise Böcek, “Şu anda Konyaaltı’nda 3 mahallede yabancılara konut satışı yasak. Şu anda memurların, çalışanların başka şehirlerde yaşama isteği, Antalya’dan tayin isteme haberleri beni üzüyor. Son zamanlarda yaşanan olaylar sosyal dengeyi de ciddi bir şekilde bozdu. Yabancıya konut satışı bu kadar kolay olmamalı.” ifadelerini kullandı.



Antalya’da 2022 yılında yabancılara toplam 21 bin 860 konut satıldı. Antalya, geçen yıl İstanbul'un ardından en çok konut satışı yapılan şehir oldu.



yenicaggazetesi.com.tr



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