‘İstanbul Ansiklopedisi’nden zirvede başlangıç

Dijital platformlarda 14- 20 Nisan haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’de televizyon kategorisinde Canan Ergüder, Helin Kandemir ve Müjde Ar’lı ‘İstanbul Ansiklopedisi’, açılışını zirvede gerçekleştirdi. Film kategorisinde platformun suç türündeki yeni orijinal filmi ‘iRehine’ (iHostage), liderlik koltuğuna oturarak açılışını yaptı.

Prime Video’da televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’, henüz 4 bölüm yayınlanmasına rağmen zirveyi bırakmıyor. Film kategorisindeyse Viola Davis’li orijinal aksiyon filmi ‘G20’, ikinci haftasında da en çok izlenen film oldu.

TOD’da televizyon kategorisinde ‘Dexter: Original Sin’ zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde ise, ülkemizde 322 bin seyirci tarafından izlenen ‘Transformers: Canavarların Yükselişi’ (Transformers: Rise of the Beasts) liderlik serisini sürdürdü.

Arka Sokaklar’dan bir Özlem Çınar geçti

Kanal D’nin aksiyon dizisi ‘Arka Sokaklar’da önceki akşam ekrana gelen 710. bölümde hüzünlü bir veda vardı.

2006 yılından bu yana ‘Aylin’ karakterine hayat veren Özlem Çınar, diziden ayrıldı. Aylin, operasyon sırasında yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Cenaze töreninde arkadaşları güçlükle ayakta durdu. Duygusal anların yaşandığı bölüm, izleyiciyi ekranlara kilitledi. O anlar, sosyal medyanın da en çok konuştuğu konular arasındaydı.

710 bölüm bir dizide rol almak, büyük başarı. Özlem Çınar, oyunculuk performansıyla ‘Arka Sokaklar’da iz bırakan bir isim olarak hafızalara kazındı. Bizler, Aylin Komiser’i sevdik. Yıllarca keyifle izledik. Özlem Çınar’ın yolu açık olsun.

Hande Yener, Spotify’a damga vurdu

Hande Yener, dijital müzik platformu Spotify’da büyük bir başarıya daha imza attı. Bugüne kadar yayınladığı şarkılarla müzikseverlerin gönlünde taht kuran Yener, toplamda 1 milyar 400 milyon dinlenme sayısını aştı.

Kariyerine sayısız hit şarkı sığdıran Hander Yener’in en çok dinlenen şarkıları arasında ‘Kırmızı’ (75 milyon), ‘Aşkın Ateşi’ (74 milyon) ve ‘Sopa – Club Remix’ (70 milyon) zirvede bulunuyor. Günlük toplam 1.6 milyon dinlenmeye ulaşan sanatçının dijital platformlardaki etkisi her geçen gün daha da büyüyor.

Hande Yener’in Spotify’da 183’ü solo, 5’i düet çalışma olmak üzere toplamda 217 şarkısı yer alıyor.