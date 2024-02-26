İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Türk - Arap Kongresi tartışması: Öğrenciler Mustafa Aydın'ın Arapça konuşmasını protesto etti

İstanbul Aydın Üniversitesi, düzenlediği 4. Türk - Arap Kongresi'nde tartışmalara neden oldu. Kongreye katılmaları zorunlu kılınan hazırlık sınıfı öğrencileri, Aydın Üniversitesi'nin sahibi Mustafa Aydın'ın Arapça konuşmaya başlaması üzerine salonu terk etti. Öğrenciler, sunumun kendileri için gerçekleştirildiğini ve Mustafa Aydın'ın ilk önce Arapça konuştuğunu, daha sonra ise konuşmanın İngilizceye çevrildiğini belirttiler. Öğrencilerin tepki göstermek için çıkmaya çalıştıklarını ancak kapıların kapatıldığını ve çıkışa izin verilmediğini dile getirdiler. Bu olay, üniversitede ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.