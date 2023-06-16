İstanbul barajları alarm veriyor

İstanbul barajları son yılların en düşük seviyesinde. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre barajlardaki su oranında yüzde 30’luk bir düşüş var.

İstanbul barajları alarm veriyor

Son zamanlarda yağan yağmurlarla birlikte baraj seviyelerinde bir nebze artış yaşansa dahi, İSKİ’nin verilerine göre barajlar alarm verici seviyede. Öyle ki geçen sene ile bu senenin aynı dönemi kıyaslandığında barajlardaki düşüş oranı yüzde 30 seviyesinde.

Kış aylarında yağışların beklenenin altında olmasından kaynaklı, baraj seviyeleri vatandaşlar arasında merak konusu olurken, İSKİ güncel doluluk seviyelerini paylaştı.

İSKİ'nin verilerine göre, 16 Haziran Cuma günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 46,26 oldu.

Geçen senenin aynı döneminde ise bu oran yüzde 77,13 idi.

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