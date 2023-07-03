İstanbul barajlarında alarm zilleri çalıyor. İSKİ az önce açıkladı

İSKİ az önce İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını açıkladı. Yağışsız geçen günlerden sonra barajlardaki doluluk oranı 43.46'ya düştü.

İstanbul barajlarında alarm zilleri çalıyor. İSKİ az önce açıkladı

Editör: Ersoy ÖZDEM

İstanbul'da susuzluk korkusu zirve yapmayı başladı. Yağış almayan İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı 43.46'ya geriledi. İstanbullular'ın tek tesellisi ise 6 Temmuz'da başlayacağı belirtilen yağışlı hava oldu.
Orajla birlikte başlayacak yağışlı havaların barajları dolduracağı tahmin ediliyor.

Barajlardaki doluluk oranını değerlendiren vatandaşlar "Tek umudumuz 3 gün sonra başlayacağı açıklanan yağış hava olacak. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 50 civarlarında olursa yaz aylarında su sorunu yaşayacağımızı tahmin etmiyorum" dedi.

Kazandere Barajı ile Pabuçdere Barajı'nda su kalmadı. Sular çekildi. Bir zamanlar su dolu barajda rahatça yürünmeye başlandı.

Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:

Alibey Barajı yüzde 24.27
Büyükçekmece Barajı yüzde 26.57
Darlık Barajı yüzde 58.99
Istrancalar Barajı yüzde 34.03
Kazandere Barajı yüzde 05.36
Elmalı Barajı yüzde 35.56
Ömerli Barajı yüzde 75.11
Pabuçdere Barajı yüzde 03.95
Sazlıdere Barajı yüzde 28.06
Terkos Barajı yüzde 34.38

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