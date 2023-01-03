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Hafriyat kamyonu geri geri gitti! Duvarı aşıp şantiye alanına devrildi

İstanbul Başakşehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu şantiye alanında devrildi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 17:14
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İstanbul Başakşehir’de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu şantiye alanında devrildi

Hafriyat kamyonu geri geri gitti! Duvarı aşıp şantiye alanına devrildi
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Kaza, saat 15.00 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi 2745. Sokak'ta gerçekleşti. Yokuştan çıkan Kadir B.'nin kullandığı 55 ST 357 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle geri geri giderek, istinat duvarını aşıp devrildi. x

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kadir B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

"KAMYON YUKARI ÇIKIYORDU, FRENLERİ BOŞALDI"

Şantiye çalışanlarından Mesut Bülbül, "Kamyon yukarı çıkıyordu. Frenleri boşaldı, aşağı doğru devrildi. Sağlık ekipleri geldi, hastaneye götürdüler" dedi.

(Kaynak: DHA)

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