İstanbul'un göbeğinde taraftar otobüsüne silahlı saldırı: Büyük olaylar, yaralılar var

İstanbul'un göbeğinde bir futbol maçında inanılmaz olaylar meydana geldi.

Geçen pazar günü Bölgesel Amatör Lig 11. Grup´ta mücadele eden İstanbul Bayburtspor 1918 Spor Kulübü ile Bilecik 1969 Spor Kulübü, Kağıthane Yeşilce Spor Tesisi'nde karşı karşıya geldi.

İstanbul Bayburtspor 1918 takımı, ilk yarısını 3-0 yenik kapadığı maçın 82. dakikasında durumu 3-3´e getirdi. Bilecikspor 1969 SK taraftarlarının bulunduğu kısımda maçı seyreden birkaç İstanbul Bayburtspor 1918 SK taraftarının gol sevinci yaşaması üzerine, tribünde arbede yaşandı. Rakip takım tribününde maçı seyreden Bayburtspor taraftarları dışarı atıldı.

Maçın İstanbul Bayburtspor 1918 SK´nın 4-3 üstünlüğü ile bitmesinin ardından Bilecik 1969 SK taraftarlarının bulunduğu tribün çıkışında iki takım taraftarı birbirine girdi. Yaşanan kavgada, yumruk ve tekmeler havada uçuşurken, taraflar birbirine ellerine geçeni fırlattı.

Kavgada 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Maçı 4-3 kaybeden Bilecikspor 1969 Spor Kulübü taraftarlarını taşıyan otobüs stattan ayrıldığı sırada, rakip takım taraftarlarından birkaç kişi, otobüsün ön ve yan camlarını taşla kırdı.

Bu sırada silahlı bir kişi, ilerlemeye çalışan otobüsü hedef alarak 6 el ateş etti.

Yaşanan silahlı saldırıda yaralanan olmazken, polisler ekipleri, silahlı saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.