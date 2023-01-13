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Husumetlisine trafikte kurşun yağdırdı

Bursa'da bir şahıs, trafikte arazi tartışması yüzünden husumetli olduğu kişiyle karşılaştı. Şahıs, aracından çıkarak husumetlisine kurşun yağdırdı. 

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:49
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Trafikte dehşet: Husumetlisine kurşun yağdırdı

Husumetlisine trafikte kurşun yağdırdı
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Bursa'nın İznik ilçesinde trafikte husumetlisiyle karşılaşan kişi, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Ağır yaralanan Hüseyin Zümrüt (70) kalp masajının ardından hastaneye kaldırılırken, yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde saat 13.30 sıralarında cuma namazı çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2009 yılında düğününe 1 hafta kala arazi tartışması yüzünden kardeşi silahla öldürülen Orhan Korkmaz (42), cezaevinden çıkan Hüseyin Zümrüt (70) ile İznik Yeni Sanayi girişinde karşılaştı. Ticari otomobiliyle Zümrüt'ün bulunduğu araca yanaşan Korkmaz, kurşun yağdırdı. Korkmaz, araçtan inip kontrol ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Cinayetten kaydı bulunan Hüseyin Zümrüt, direksiyonda isabet eden kurşunlar sebebiyle yan koltuğa yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Zümrüt, hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Zanlı kayıplara karışırken, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili titiz soruşturması sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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