Sosyeteyi denize döken mekan yine doldu. İBB mühür vurmuştu. Yüzmeyi seviyorlar demek ki...

Cuma günü (23 Aralık) Bebek’e Bağlı Arnavutköy Caddesi’nde bulunan 'Danis Türkiye' adlı restoranın iskele bölümünün çökmesi sonucu restoranda bulunan müşteriler suya düşmüş, müşterilerden 4’ü yaralanmıştı. Yaşanan bu olayın ardından söz konusu restoranın kaçak olduğu ve çöken iskele bölümünün de kamuya ait olduğu ortaya çıktı.

İBB yetkililerin bölgede bulunun tüm kaçak yapıları yıktı.

OdaTv.com'dan aktarılan bilgilere göre; görüntülerde mühürlenen ve kaçak yapısının yıkıldığı Danis Türkiye adlı restoranın açık olduğu ve müşterilere hizmet verdiği görüldü.

İŞTE MÜŞTERİLERİN DENİZE DÖKÜLDÜĞÜ ANLAR