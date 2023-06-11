İstanbul Boğazı Ajda Ajda diye inledi

Süperstar Ajda Pekkan’ın biletleri günler öncesi tükenen Kuruçeşme Açıkhava Konseri'nde, sevenleri mekanı hınca hınç doldurdu. Binlerce kişinin telefonlarının kameralarını hazırda tuttuğu o anlarda nefesler tutuldu ve perdenin açılmasıyla Süperstar göründü

ŞIKLIĞIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Sadece müziğiyle değil, giydiği kıyafetlerle de ikon olan Süperstar, sahnedeki şıklığıyla yine göz kamaştırdı. Kuruçeşme Açıkhava sahnesine özel Burcu Sedef tasarımı taşlı, transparan elbisesini fuşya rengi ceketiyle tamamlayarak seyircisinden yine tam not aldı.

“AJDA AŞKI” BOĞAZ’I SARDI!

Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran binlerce seveniyle şarkılarını söyleyen Ajda Pekkan, konseri boyunca zamana meydan okuyan klasiklerinin yanı sıra fantezi müziğin sevilen parçasıyla “Kız Sen İstanbul’un Neresindensin’ dedi, yabancı dillerde söylediği parçalarla da mest etti.

Müzikseverlerle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Ajda Pekkan, iki buçuk saat boyunca kesintisiz bir müzik şöleni sundu. Süperstar, Kuruçeşme’yi “Ajda Ajda ” haykırışlarıyla ayağa kaldıran müzikseverlere kayıtsız kalamadı. Sahneye geri dönen Pekkan, bis yaparak şarkılarını seslendirmeye devam etti.