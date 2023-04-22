Ajda Pekkan Kızılcık Şerbeti oyuncusunu görünce sessiz kalamadı. Konsere ara verdi ve onunla konuştu

Türkiye’nin ‘süperstar’ı Ajda Pekkan, Antalya’daki sahnesinde konsere ara verip ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi ekibine sevgi ve selamlarını iletti.

Ajda Pekkan Kızılcık Şerbeti oyuncusunu görünce sessiz kalamadı. Konsere ara verdi ve onunla konuştu

Antalya'da sahneye çıkan Ajda Pekkan, Kızılcık Şerbeti’nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör'ün de aralarında olduğu izleyicilere diziyi hiç kaçırmadığını söyledi.

Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti’nde Fatih karakterini canlandıran Doğukan Güngör, sanatçı Ajda Pekkan’ı dinlemeye gitti. Sahneden ünlü oyuncuya seslenen Pekkan, her Cuma Kızılcık Şerbeti’ni izlediğini söyledi.

“CUMA AKŞAMLARI HİÇBİR RANDEVU ALINMIYOR”

Ajda Pekkan “Bayılarak izliyorum. Cuma akşamları hiçbir randevu alınmıyor, bütün ekibim ve arkadaşlarım izliyoruz. Çok tebrik ediyorum, bütün oyuncu arkadaşlara çok selam lütfen” dedi.

Oyuncu Doğukan Güngör ise “İnsan olduğu yere boşuna gelmiyor. Sevgili Ajda Pekkan, Antalya’da hem de konseri bölüp bütün ekibe sonsuz selamını, sevgisini, desteğini iletti. İyi ki varsın hep ol Kızılcık Şerbeti! Bütün ekip arkadaşlarım ne kadar gurur duysanız az” yorumunu yaptı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV'ye 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde yer alan 'kadına karşı şiddet' sahneleri nedeniyle 5'er kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.

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