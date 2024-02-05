İstanbul Boğazı’nda denize düşen kılavuz kaptanı yaşamını yitirdi

Karadeniz’e gitmek için İstanbul Boğazı’na giriş yapmaya hazırlanan “New Siham” adlı ticari gemiye “Kıyı Emniyeti 8” botuyla kılavuz kaptan gönderilmişti.

Gemiye ulaşmak için çarmıha geçen kılavuz kaptan Oğuz Kök (62), bir süre sonra denize düştü.

Denize atlayan botun çarkçısı Kamil Taruz tarafından kurtarılan Kök, Harem İskelesi’ne getirildi ve bilinci kapalı şekilde Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kök, hastanede hayatını kaybetti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Bu sabah, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanımız Oğuz KÖK şehadete kavuşmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına sabırlar dileriz...”