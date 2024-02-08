İstanbul Borsası yeni güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre, 9,36 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 8.862,37 puana çıktı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksinin değer kazandığı yeni günde, en çok kazandıran iletişim şektörü en çok kaybettiren ise sigorta sektörü oldu. Sigortadaki kayıp, yüzde 5,22 olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul satıcılı bir seyir izlediği üst üste 10 günlük yükseliş serisi dün sonlandı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kaybıyla 8.843 puandan tamamladı. Endeksin gördüğü en yüksek seviyeyi ise 8.939,72 puana taşındı.

Yurt içinde gözler bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan'ın ilk "Enflasyon Raporu" toplantısında olacak. Yeni başkan ilk sınavına Enflasyon raporuyla çıkacak. Analistlere göre, Karahan'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği görüşünde.

Analistler, bugün yurt içinde Enflasyon Raporu'nun yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.890 ve 9.000 puanın direnç, 8.750 ve 8.620 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.