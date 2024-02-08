Çiğ köfte devi ünlü dönerciyi satın aldı. İmzalar atıldı

Çiğ köfte-döner rekabetinde dev satın alma... Piyasada önemli bir oyuncu olan Komagene çiğ köfte, 36 yıldır piyasada bulunan tanınmış marka Bereket Döner'i bünyesine kattı. Satın alımla ilgil son imzanın geçen hafta perşembe günü atıldığı belirtiliyor.Ekonomim’den Necla Dalan satışla ilgili “Çiğ köfteci Komagene 36 yıllık dönerci Bereket’i aldı” başlıklı yazı yazdı.

Etsiz çiğ köfteyle piyasada oduğu gibi dünyada da bir marka haline gelen Komagene'nin 2426 şubesi bulunuyor. 2005 yılında açılan firmanın yelpazesinde 200'e yakın ürün bulunuyor. Komagene adını Kommagene Uygarlığı’ndan alıyor ve ilk şubesini 2005 yılında İstanbul’da açtı. Gebze’de 11 bin metrekare kapalı alanda günlük 80 ton üretim kapasitesine sahip.

BEREKET PAYLAŞIMI

Komagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, Bereket Döner’e ‘Hoş geldin’ diyor, adı gibi kendisinin de bize bereket getireceğine ve Bereket Döner’in tecrübesiyle birleşerek sektörde daha da güçlü bir konuma ulaşacağımıza inanıyoruz” mesajı paylaştı.

Hayrettin Taşkıran’ın kurucusu olduğu Bereket Döner, 1988 yılında Beyoğlu’nda küçük bir dükkanla yola çıktı. Geçen yılın rakamlarına göre 90’ı aşan şubesiyle Türkiye’nin önde gelen döner zincirlerinden biri oldu. 20’ye yakın ülkeye ihracat yapıyor.

Necla Dalan'ın yazısından bir bölüm;

"Etsiz çiğ köfteyle dünyada da marka olan Komagene’ye dönerci kardeş geldi. 36 yıllık bir geçmişi olan Bereket Döner, Yörpaş ailesine katıldı. Kulislerde Bereket Döner’de bir süredir sıkıntılar yaşandığı ve epey borcu olduğu için satıldığı konuşuluyor. Satışla ilgili son imzalar geçen hafta perşembe atılırken Komagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir, “Türkiye’nin önemli markalarından biri olan Bereket Döner’in Yörpaş A.Ş. ailemize katıldığını duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Komagene olarak, Bereket Döner’e ‘Hoş geldin’ diyor, adı gibi kendisinin de bize bereket getireceğine ve Bereket Döner’in tecrübesiyle birleşerek sektörde daha da güçlü bir konuma ulaşacağımıza inanıyoruz” mesajını paylaştı.