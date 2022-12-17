Büyükçekmece'de trafik kazası: Minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

AA'da yer alan habere göre, Güzelşehir'de D100 kara yolundan geçmeye çalışan 20 yaşındaki Minel T'ye, Ankara istikametine giden Nedim Y. yönetimindeki 34 EAA 240 servis minibüsü çarptı.

Kazada savrulan genç kız, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Mine T. kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Minel T'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisi, minibüsün sürücüsünü gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen kara yoldaki trafik, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.