17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyükçekmece'de trafik kazası: Minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de trafik kazası: Minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de servis minibüsünün çarptığı genç kız, yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 09:33
Takip Et

İstanbul Büyükçekmece'de trafik kazası: Minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Büyükçekmece'de trafik kazası: Minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, Güzelşehir'de D100 kara yolundan geçmeye çalışan 20 yaşındaki Minel T'ye, Ankara istikametine giden Nedim Y. yönetimindeki 34 EAA 240 servis minibüsü çarptı.

Kazada savrulan genç kız, ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Mine T. kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Minel T'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisi, minibüsün sürücüsünü gözaltına alarak emniyete götürdü.

Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen kara yoldaki trafik, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
2
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
3
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
4
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
5
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
6
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
7
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Asgari ücret maratonunda sona yaklaşıldı
﻿Asgari ücret maratonunda sona yaklaşıldı
﻿Asgari ücret maratonunda sona yaklaşıldı
﻿Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 4 Türk tutuklandı
﻿Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 4 Türk tutuklandı
﻿Göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle 4 Türk tutuklandı
﻿Sahil Güvenlik ekipleri 1 haftada 751 düzensiz göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik ekipleri 1 haftada 751 düzensiz göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik ekipleri 1 haftada 751 düzensiz göçmen yakaladı
﻿Tarihte bugün 17 Aralık
﻿Tarihte bugün 17 Aralık
﻿Tarihte bugün 17 Aralık
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.