İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Netenyahu için suç duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki suç duyurusunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Suç duyurusunda Netanyahu'nun soykırım suçuyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Netenyahu için suç duyurusu

MyNet'in haberine göre, Eski AKP Milletvekili Metin Külünk ile avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında suç duyurusunda bulundu. Külünk, Birinci ve Bekiroğlu, Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundukları dilekçede, yargılanması talep edilen Netanyahu'nun "savaş", "soykırım" ve "insanlığa karşı" gibi suçları tüm dünyanın gözü önünde işlediği belirtildi.

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Netanyahu'nun, siyonist yapılanmanın hayali haritasını gerçeğe dönüştürebilmek amacıyla bebek, çocuk, kadın, sivil demeden, Gazze'de yaşayan tüm insanları katletmekte olduğu anlatılan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Başvurumuza ve talebimize konu kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, isnat edilen suçları işlerken, uluslararası müktesebata göre yasaklanan silahları kullanmaktan çekinmemektedir. İşlenmiş olunan suçlar, insanlığın göz yummaması gereken, vicdanı olan her insanın gözyaşı pınarından akan her damlanın taneleri kadar sabit bir biçimde, inkar edilemez şekilde ve korkmadan işlenmektedir."

Netanyahu ve birlikte hareket ettiği kişilerin uluslararası ceza normları çerçevesinde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanması gerektiği bildirilen dilekçede, "Bu, insanlığın hukuka olan güveni ve cezasızlık algısının doğmaması için zaruridir. Aksi taktirde, tüm bu olanlara sessiz kalınması, insanlığın hukuka olan inancını zedeleyecek ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin tarafsızlığına gölge düşürecektir" ifadeleri kullanıldı.

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ADALET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de ölen ve yaralanın çocukların fotoğraflarının da yer aldığı dilekçede, Netanyahu ve tespit edilecek diğer failler hakkında dava açılması talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Netanyahu'nun UCM'de soykırımla yargılanması için yapılan başvuruyu Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

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