Netenyahu’da şok açıklamalar, Hamas’ı yeni Naziler ve IŞİD olarak nitelendirdi

Cumhuriyet'in haberine göre İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın İsrail’i ziyareti sonrası kamera karşısına çıkan ikili gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sunak, 7 Ekim günü İsrail'e "Aksa tufanı" operasyonunu düzenleyen Hamas için "gezegendeki en kötü canavar" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas için "Yeni Naziler ve yeni IŞİD" benzetmesi yapan Netenyahu, savaşın "özgür dünya için bir savaş" olduğunu kaydetti. Netanyahu, savaşın iki güç arasında gerçekleştiğini ifade ederek şunları söyledi: “Burada iki güç var. Biri İran'ın başını çektiği ve Ortadoğu'yu Orta Çağ'a geri döndürmek isteyen şeytani bir güç. Diğeri ise ilerleme ve insanlığın gücü"

Netanyahu, savaşın, "ülkesi ve dünya için en karanlık saat" olduğunu söyleyerek "Birlikte durmak ve kazanmak istiyoruz" dedi.

Netenyahu ayrıca 7 Ekimde İsrail’e gerçekleştirilen saldırı hakkında: “Barışı genişletmenin eşiğindeydik ve bu hamleyi yok etmek bu eylemin nedenlerinden biriydi” diye nitelendirerek, Hamas’ı barışı bozan taraf olmakla suçladı.

"BURADA SİZİNLE BİRLİKTE DURMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise: "İsrail'in uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma hakkını desteklediğini" ve "Hamas'ın peşine düşeceğini" söyledi. Britanya Başbakanı, Hamas'ı "modern barbarlar" ve gezegendeki en kötü canavar" olarak nitelendirdi.

Sunak, Netenyahu’ya "Sivillere zarar vermek isteyen Hamas teröristlerine karşı sivillere zarar vermemek için her türlü tedbiri aldığınızı biliyorum" dedi.

"Filistin halkının da Hamas'ın kurbanı olduğunu kabul ediyoruz" diyen Sunak, İsrail'in Gazze'ye insani yardım yollarını açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Sunak, sözlerini, "Bunu İsrail'in en karanlık saati olarak tanımladınız, o halde İsrail'in en karanlık saatinde dostunuz olarak burada sizinle birlikte durmaktan gurur duyuyorum. Sizinle ve halkınızla dayanışma içinde olacağız ve kazanmanızı da istiyoruz" ifadeleriyle sonlandırdı.