İstanbul depreminin en çok vuracağı ilçe belirlendi

İstanbul’da meydana gelmesi beklenen büyük depremin en çok vuracağı ilçe belirlendi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş, Bakırköy’ün 5 mahallesine dikkat çekerek, ilçedeki toplam binaların yüzde 84’ünün eski tip bina olduğunu vurguladı.

İstanbul depreminin en çok vuracağı ilçe belirlendi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından gözlerde beklenen büyük İstanbul depremine çevrildi. Uzmanlar, beklenen büyük İstanbul depremi için farklı tarihler ve farklı büyüklükler söylese de hepsi tarafından bu depremin meydana gelmesi an meselesi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş ise Sözcü TV'te beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Durmuş, olası büyük İstanbul depreminde en çok hasar alacak olan ilçeleri sayarken, Bakırköy'e dikkat çekti.

Bakırköy'deki toplam bina sayısının yüzde 84'ünün eski tip binalardan oluştuğunu söyleyen Durmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Bakırköy 29 km²'lik yüz ölçümüne sahip 15 mahallesi olan 229 bin nüfusu olan önemli ilçelerimiz arasında yer alır. Bakırköy'ü binalar açısından değerlendirecek olursak, toplam bina sayısının yüzde 84'ünün eski tip binalardan oluştuğunu söyleyebiliriz.

Bu binaların yüzde 53'ünün 1 ve 4 kat aralığında olduğunu, yüzde 91'inin de betonerme olarak inşa edildiğini, söyleyebiliriz. Zemini jeofiziksel olarak yorumlayacak olursak, maalesef Bakırköy'ün toplam yüz ölçümünün tamamında zeminin orta altı kötü olduğunu görüyoruz."

'15 MAHALLENİN BEŞİ DAHA ÇOK ETKİLENECEK'

"Bu nedenle Bakırköy'ün aslında depremden fazla etkilenebilecek ilçeler arasında yer alındığını söyleyebiliriz. Depremde mahalleler açısından değerlendirecek olursak, 15 mahallenin 5 tanesinde diğerlerine göre daha fazla etkileneceğini görüyoruz.

Bu mahallelerin Yeşilköy, Şenlikköy, Zuhuratbaba, Basınköy ve Kartaltepe mahalleleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu mahallelerde oturan vatandaşlarımızın deprem analizi yaptırarak binalarını kontrol ettirmelerini tavsiye ederim."

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