İBB olası depremin bilançosunu açıkladı: 207 bin bina hasar alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Buğra Gökce, olası İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Gökce’nin açıkladığı veriler, İstanbul’u deprem dayanıklı kent haline getirmenin aciliyetini ortaya koydu.

Gökce’nin açıklamasına göre olası bir depremde İstanbul'da hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısı 207 bin. Bu binaların yüzde 30'u 1980 öncesi, yüzde 40'ı 1980-2000 arası, yüzde 30'u 2000 sonrası inşa edilmiş. Yani hasar görmesi beklenen her 3 binadan biri 2000 sonrası yapılmış durumda.

EN ÇOK HASAR AVRUPA YAKASI’NDA

Gökce’nin paylaştığı verilere göre İstanbul’da hasar görmesi beklenen 207 bin binanın yüzde 95’inin Avrupa Yakası’nda olduğu görülüyor.

Gökce, şunları ifade etti:

“İstanbul genelinde yapı stoku verileri incelendiğinde, hasar görmesi olası 207 bin binanın yüzde 95'ini oluşturan 196 bin 227 binanın Avrupa yakasında olduğu gözükmektedir. Bu da önemli bir veri.”

RİSKLİ BİNA YOĞUNLUĞU OLAN 3 İLÇEYİ AÇIKLADI

Gökce, çalışmaların İstanbul Teknik Üniversitesi ortaklığıyla yürütüldüğünü kaydettiği açıklamasında, riskli bina yoğunluğunun olduğu ilçeleri de şu sözlerle açıkladı:

“İTÜ ile yaptığımız işbirliği kapsamında riskli binaların en yoğun olduğu 3 ilçenin Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece olduğu gözüküyor. İstanbul'un deprem direncini arttırmak için tüm batı koridoru ve yoğun yapılaşma olan bölgelerde özel bir ilgiye ihtiyaç olduğu görülüyor.”

MALTEPE’DE ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

Deprem Seferberlik Planı kapsamında “Kentsel Dönüşüm Stratejileri Belgesi Revizyon Çalışması” toplantısı Maltepe’de gerçekleştirildi. Gökce, sosyal medyadan paylaştığı verileri çalıştayda da açıkladı.

Gökce şunları kaydetti:

“Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde başlattığımız Deprem Seferberlik Planı kapsamında “Kentsel Dönüşüm Stratejileri Belgesi Revizyon Çalışması” toplantımızı Maltepe’de gerçekleştirdik.

Yeni teknolojilerin hayatımıza girmesi ve değişen afet senaryolarında daha bütüncül ve kapsayıcı bir model ortaya koyma hedefiyle tüm paydaşlarımızla sıkı bir çalışma yürütüyoruz. İstanbul'un deprem direncini artırmak için çalışıyoruz.”