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  • Esenyurt'ta bir taksi şoförü, kadın müşteriyi yol üzerinde araçtan indirerek darp etti

Esenyurt'ta bir taksi şoförü, kadın müşteriyi yol üzerinde araçtan indirerek darp etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir taksi şoförü, kadın müşteriyi yol üzerinde araçtan indirerek darp etti.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 13:28
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İstanbul Esenyurt'ta bir taksi şoförü, kadın müşteriyi yol üzerinde araçtan indirerek darp etti

Esenyurt'ta bir taksi şoförü, kadın müşteriyi yol üzerinde araçtan indirerek darp etti
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İstanbul Esenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İHA'da yer alan habere göre olay, sabah saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, taksi sürücüsü ile kadın müşteri arasında araç içerisinde tartışma yaşandı. Bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darp etmeye başladı. Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye, çevredeki vatandaşlar ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale etti. Olayın nedeni henüz bilinmezken yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Yaşanan anlar kamerada
Darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taksi sürücünün araçtan inerek kadın müşteriyi saçını çekerek darp ettiği, olaya kadının arkadaşının ve çevredeki vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

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Yıldırım Demircioğlu
8.11.2022 13:51
Hiç kimse düşünmüyor. Bu kadın babası, abisi, amcası, dayısı, oğlu bu olaydan dolayı, senin karına, kızına, anana musallat olursa, ne yapacaksın. Herkes cezasını kendisi kesmeye başlarsa bu iş bitmez.  
 
Sedat
8.11.2022 13:35
Sigarasını içip umursamayan şahıs umarım seninde başına benzer bir şey geldiğinde senide umursayan olmaz.  
 
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