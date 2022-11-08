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  • Neden pişman olayım bunlar insan değil. Esenyurt'ta kadın müşterisini darp eden taksiciden şok eden savunma

Neden pişman olayım bunlar insan değil. Esenyurt'ta kadın müşterisini darp eden taksiciden şok eden savunma

Esenyurt'ta kadın müşterisini darp eden taksicinin savunması okuyanları şok etti. Taksici, "Neden pişman olayım, bunlar insan değil" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 19:33
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Esenyurt'ta kadın müşterisini darp eden taksiciden şok eden savunma

Neden pişman olayım bunlar insan değil. Esenyurt'ta kadın müşterisini darp eden taksiciden şok eden savunma
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Esenyurt’ta bir taksicinin iki kadını darbettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Taksici Ayhan Ataklı, kadınları erkek arkadaş şiddetinden kurtardığını iddia ederek, sonrasında kadınların parasını vermediğini belirtti.

Ayhan Ataklı, yaşanan olayın sonrasında kadınların kendisinden özür dilediğini söyledi. Ataklı pişman olmadığını da belirterek, "Taksicilik hayatım bitti. Neden pişman olayım? Bunlar insan değil." dedi.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda sabah saatlerinde iki kadın ile taksici Ayhan Ataklı arasında tartışma çıkmış, taksicinin kadınları darbettiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı. Görüntülerin yayınlanmasından sonra Ayhan Ataklı’nın Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi İBB tarafından iptal edildi. Olayın gerçekleştiği araç 15 gün süreliğine trafikten men edildi.

Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkez Amirliği’nde ifadesi alınan Ayhan Ataklı, hakkında şikayet olmadığı için serbest bırakıldı. Ayhan Ataklı da kadınlardan şikayetçi olmadı. Ataklı’ya, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘İlgili belediye tarafından tahdit/tahsis kapsamına alınmış araçlarla çalışma izin/ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşımak’ nedeniyle bin 823 lira idari para cezası kesildi. 

"'AĞABAY BİZİ KURTAR' DEDİLER"

Taksici Ayhan Ataklı, “Sabah saatlerinde bir kadını Yenibosna’dan diğerini İkitelli’den aldım. İkitelli’den aldığımın erkek arkadaşıyla bir sorun yaşadığına kulak misafiri oldum, sıkıntıda olduğunu fark ettim. Bizi ilgilendirmiyor tabii bizim işimiz, yolcuyu alıp gideceği yere sapasağlam şekilde bırakmak. Esenyurt’ta evlerinin önüne gidince erkek arkadaşının arabasının evin önünde olduklarını gördüler. O esnada panikleyip ‘Ağabey bizi kurtar, bu beni öldürecek’ dedi bir tanesi. Ben de bir aşağı sokağa devam ettim, erkek arkadaşıyla alt sokakta kafa kafaya geldik. Kadınlar da arabadan kaçtılar. Ben de kadınların kaçış yönüne gittim ücretimi almak için. Taksimetre 300-350 TL’ydi. Ben iki kadını tekrar arabaya aldım. Üst caddeye çıktık bana ‘Ücreti ödemeyeceğiz’ dediler. Kadınların bir telefonu vites kutusunun yanındaydı, aldım ve dedim ki ‘O zaman karakola gideceğiz’. Seyir halindeyken küfrettiler ve bana saldırdılar, saçımı tutup çektiler, bir tomar saçım ellerinde kaldı” dedi. 

“TAKSİCİLİK HAYATIM BİTTİ BUNLAR İNSAN DEĞİL”

Ayhan Ataklı “Kırmızı ışık yanınca durdum, iş çığırından çıkmıştı. İki kişi birden seyir halindeyken vuruyorlardı. Araçtan inerek kendimi kurtardım. Bu seferde benim gözüm döndü. Kim olsa aynısını yaşardı çünkü bunlar görünürde kadın ama bir erkeğin yapamayacağı hareketler yaptılar. Dışarıda da onlar saldırdı bana. Ben o an çok korktum. Bizde bir kadına vurunca bütün erkekler erkeği döver ya normalde ondan çok korktum. Olayın devamında kadınlar telefonumu aldı, aracın anahtarını da aldı. Olay sonrasında o kadınlar gelip bana sarılıp özür dilediler. ‘Dayı kusura bakma, özür dileriz, böyle olmasını istemezdik’ dediler. Taksicilik hayatım bitti. Neden pişman olayım? Bunlar insan değil."

“İBB ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEBİLİRDİ”

"Ben Büyükşehir Belediyesi’nden benim ruhsatımı iptal edenlere sesleniyorum: Araç içi kamera görüntülerini izleyebilirlerdi. İptal kararı öncesinde o görüntülere göre karar verselerdi, olmaz mıydı?” diye konuştu.

ARAÇ SAHİBİNDNE TAKİP 

Taksinin sahibi Mustafa İbanoğlu ise telefonla ulaştığı DHA muhabirine “Taksici bir suç işlediyse cezasını tabii ki çeksin ama aracı neden bağladıklarını anlamıyorum, suçu gerçekleştiren araç mı? Bu sadece benim sorunum değil bütün araç sahiplerinin sorunu. Suçu işleyen şoför ceza alan araç oluyor” ifadelerini kullandı.

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M.C
8.11.2022 19:56
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