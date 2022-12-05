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Taksici dehşeti. Hava almak için camı açan kadın müşteriye saldırdı

E-5 Karayolu Şişli Çağlayan mevkisinde takside Belarus uyruklu 29 yaşındaki genç bir kadın taksicinin saldırısına maruz kaldı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 15:10
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Şişli'de taksici kadın müşterisine saldırdı. Taksici terörü bitmiyor

Taksici dehşeti. Hava almak için camı açan kadın müşteriye saldırdı
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Son zamanlarda taksici şiddeti artmaya başladı.

İHA’nın haberine göre, olay geçtiğimiz Salı günü saat 09.00 sıralarında E-5 Karayolu Şişli Çağlayan mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Belarus uyruklu saç stilisti 29 yaşındaki Lenachka Belarusochka, sabah saatlerinde evine gitmek için kız arkadaşıyla birlikte 34 TGD 28 plakalı taksiye bindi. Kadın karayolunda seyrettiği esnada hava almak için camı indirmek istedi. Ancak iddiaya göre taksici üşüdüğünü söyleyerek genç kadına camı kapatmasını ve açmamasını söyledi.

CAMI AÇTI DİYE HAKARET ETTİĞİ KADINA SALDIRDI

Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma, kadınların karşılık vermesiyle kavgaya dönüştü. Kavga esnasında kadınlara yönelik, “Mikroplarla uğraşamam. Sarhoş, sarhoş benimle uğraşma sen sarhoşsun. Neyin peşindesin” de diyen taksici o esnada kadının görüntü aldığını görünce kayıt almaması için ona saldırdı. Yaşananların ardından çığlık atan kadınlar karayolunda taksiden indi. Olayla ilgili genç kadının şikayette bulunmadığı öğrenilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

KADIN DAHA ÖNCE DE TAKSİCİ SALDIRISINA UĞRAMIŞ

Öte yandan genç kadının geçtiğimiz Nisan ayında da Kağıthane’deki evine gitmek için Üsküdar’dan bindiği 34 TCL 45 plakalı taksinin sürücüsüyle arasında sürücünün Avrupa Yakası’na geçmeyeceğini söylemesi yüzünden tartışma yaşadığı ortaya çıktı. Sürücünün kadını araçtan indirmeye çalıştığı anlar ise kameralara yansıdı. Kadının bu olayla ilgili de şikayette bulunmadığı öğrenildi.

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Birisi
5.12.2022 15:26
Nerde ipsiz sapsız varsa taksi, minibüs, servis şoförü olmuş (iyileri tenzih ediyorum)  
 
N.D
5.12.2022 15:17
İnsanlar böyle soytarıların ve magandaların arabalarına binmek zorunda mı ?İnşallah iktidar değişir de İstanbula beşbin değil onbin yeni taksi koyarlar.  
 
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