15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul Fatih’te icradan satılık daire

T.C. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Fatih'te net 100 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 14:30
Takip Et

İstanbul Fatih’te icradan satılık daire

İstanbul Fatih’te icradan satılık daire
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Melek Hatun Mahallesi, 1510 Ada, 12 Parsel, Taras kat 7 nolu bağımsız bölümde satışa konu niteliği daire olan taşınmazın teras katta tek daire olarak inşa edilmiş, 7 kapı numaralı daire olduğu , ahşap dış kapısı olan dairenin salon, odalar , mutfak, banyo-wc, antre alanlarından oluştuğu, ön ve arka cephede teras alanı bulunduğu, kuru zeminleri laminant kaplamalı olduğu, duvarlar saten boyalı , tavan plastik boyalı, pencere doğramalarının pvc malzemeli olduğu, iç kapılar ahşap kapı, banyoda lavabo ve klozet olduğu, doğal gaz bağlantısı bulunduğu belirlemiştir. Yapılan ölçümlerde teras dahil kullanım alanı yaklaşık net 100 m2, brüt olarak 110 m² alanlı kat mülkiyetlidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
1
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
2
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
3
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
4
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
5
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
6
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
7
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Dnipro’daki saldırıda can kaybı 21’e yükseldi
﻿Dnipro’daki saldırıda can kaybı 21’e yükseldi
﻿Dnipro’daki saldırıda can kaybı 21’e yükseldi
﻿Yol verme kavgasında cadde ringe döndü
﻿Yol verme kavgasında cadde ringe döndü
﻿Yol verme kavgasında cadde ringe döndü
﻿İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire
﻿İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire
﻿İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire
﻿İstanbul Fatih’te icradan satılık daire
﻿İstanbul Fatih’te icradan satılık daire
﻿İstanbul Fatih’te icradan satılık daire
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.