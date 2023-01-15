﻿İstanbul Fatih’te icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul İli, Fatih İlçesi, Melek Hatun Mahallesi, 1510 Ada, 12 Parsel, Taras kat 7 nolu bağımsız bölümde satışa konu niteliği daire olan taşınmazın teras katta tek daire olarak inşa edilmiş, 7 kapı numaralı daire olduğu , ahşap dış kapısı olan dairenin salon, odalar , mutfak, banyo-wc, antre alanlarından oluştuğu, ön ve arka cephede teras alanı bulunduğu, kuru zeminleri laminant kaplamalı olduğu, duvarlar saten boyalı , tavan plastik boyalı, pencere doğramalarının pvc malzemeli olduğu, iç kapılar ahşap kapı, banyoda lavabo ve klozet olduğu, doğal gaz bağlantısı bulunduğu belirlemiştir. Yapılan ölçümlerde teras dahil kullanım alanı yaklaşık net 100 m2, brüt olarak 110 m² alanlı kat mülkiyetlidir.

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