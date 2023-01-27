Yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi'nde yangın

Olay, saat 17.30 sıralarında yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Finans Merkezi’ne ait B blokta bulunan -4’üncü katta çalışma esnasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanların yükseldiği yere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ÜÇ KİŞİ YOĞUN DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sebebiyle binada bulunan işçiler tahliye edilirken, 3 kişi yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara oksijen takviyesi yaparak yaralıları tedbiren ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması ve duman tahliyesi yaptı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor. (İHA)