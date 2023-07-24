İstanbul Göç İdaresi'nin önünde şüpheli paket alarmı

Patlama sesi çevrede paniğe neden olurken, çantanın boş olduğu anlaşıldı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yanında bulunan İl Göç İdaresi binasının önünde şüpheli bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak Vatan Caddesi’ni trafiğe kapattı.

Çanta boş çıktı

Bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli çantaya yaklaştı. Ekipler, çantayı fünyeyle patlatarak etkisiz hale getirdi. Patlama sesiyle birlikte çevredeki vatandaşlar panik yaşadı. Yapılan incelemede çantanın boş olduğu belirlendi. Vatan Caddesi, olayın ardından yeniden trafiğe açıldı.