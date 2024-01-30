İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1301 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında birinci sırada yer aldı.

Eurocontrol’un yayınladığı rapora göre, 15-21 Ocak tarihleri arasında İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1301 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında birinci sırada yer aldı.

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İstanbul Havalimanı’nı, günlük ortalama 1164 uçuşla Londra Heathrow ve 1103 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları takip etti.

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İstanbul Havalimanı’nın yoğunluğu bakımından Türkiye’nin önemli bir havacılık merkezi konumundadır. İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı bakımından da oldukça yoğun bir havalimanıdır.

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