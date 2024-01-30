İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Eurocontrol’un yayınladığı rapora göre, 15-21 Ocak tarihleri arasında İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1301 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında birinci sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı’nı, günlük ortalama 1164 uçuşla Londra Heathrow ve 1103 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları takip etti.

İstanbul Havalimanı’nın yoğunluğu bakımından Türkiye’nin önemli bir havacılık merkezi konumundadır. İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı bakımından da oldukça yoğun bir havalimanıdır.