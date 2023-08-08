İstanbul Havalimanı mescidinde uyuyan insanların paralarını çaldı

4 Ağustos Cuma günü havalimanına gelen Özbek uyruklu B.M. ile arkadaşı mescide girdi.
Arkadaşı mescitte bulunup uyumayan 2 yolcuyu oyalarken, Özbek uyruklu B.M. ise yolcuların çantaları ve cüzdanlarını karıştırarak paralarını çaldı.
MESCİTTE ÇALDI ABDESTHANE DE SAYDI
Paraları çaldıktan sonra Abdesthane'ye giden şahıs, paraları çıkarıp saydı. Ardından kendisine yardım eden arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı.
Paralarının çalındığını fark eden bir yolcu, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarından yola çıkarak çalışma başlattı.
Yeri tespit edilen iki şüpheli takibe alındı.
Havalimanından ayrılmak için taksi bekledikleri sırada yakalanan B.M. ile arkadaşı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne getirildi.
Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüpheli B.M. "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklanırken arkadaşı serbest bırakıldı.