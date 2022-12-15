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İstanbul'da bin 200 samur postu ele geçirildi 

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Moskova'dan İstanbul'a gelen üç yolcunun valizinde yaptığı aramalarda, kürk yapımında kullanılmak üzere avlanılan samurlara ait bin 200 adet post ele geçirdi. Ele geçirilen postların piyasa değerinin 1 milyon 450 bin TL olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 15:17
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İstanbul Havalimanı'nda bin 200 samur postu ele geçirildi 

İstanbul'da bin 200 samur postu ele geçirildi 
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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza ekipleri Moskova-İstanbul seferi yapan uçakla İstanbul'a gelen yabancı uyruklu üç yolcunun davranışlardan şüphelendi. Yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından dış hatlardan ülkeye giriş yapmak üzereyken durduruldu. Şahısların valizleri x-ray cihazına yönlendirilerek, taramadan geçirildi. Tarama sonucunda valizlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Ekipler valizleri sahipleri refakatinde muayene peronlarına aldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Detaylı aranmak üzere açılan valizlere çok sayıda hayvan postunun doldurulmuş olduğu görüldü. İncelemeye alınan postların, samur postu olduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen samur postunun bin 200 adet ve yaklaşık 1 milyon 450 bin lira değerinde olduğu belirlendi. Samur postlarına el konulurken, olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.(AA)

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