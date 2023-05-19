Yemin için direnen HÜDA PAR'ın seçim beyannamesinde Türklükle savaş var. Mehmet Akif Ersoy canlı yayında okurken şok olmuştu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, milletvekili yemin töreninin Cumhur İttifakı bileşeni olan HÜDA PAR’ın itirazları nedeniyle ertelendiği iddiasında bulundu.



Özel, "HÜDA PAR'lılar “Türk milleti önünde ant içerim” ifadesine itiraz edip, “Biz Türk milleti önünde ant içmeyiz' dediler” dedikleri iddiasında bulundu.



Özel’in bu iddiasının ardından HÜDA PAR’ın Türklüğe savaş açtığı seçim beyannamesi yeniden gündem oldu.



HÜDA PAR'IN PARTİ PROGRAMI

AKP’nin Meclis'e soktuğu terör örgütü Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDA PAR’ın parti programında yazanlar:



- Bugüne kadar yapılan zulümlerden dolayı devlet adına özür dilenmeli ve mağdurlara tazminat ödenmelidir.



- Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğu nitelemesinden vazgeçilerek Kürtlerin varlığı anayasal olarak tanınmalı, Türkler ve Kürtler, ülkenin asli kurucu halkları olarak kabul edilmelidir.



- Kürtçe, Türkçe ile beraber ikinci resmi dil olarak kabul edilmeli, Kürtçe aynı zamanda eğitim dili olmalıdır.



- Yeterli talep olması halinde anadili farklı olan diğer vatandaşların da kendi dillerinde eğitim alabilmelerinin önü açılmalıdır.



- İlköğretim öğrencilerine okutulan, ırkçılık kokan ‘Andımız’ ve benzeri metinler kaldırılmalıdır.



- Muhtelif yerlerde yazılan ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ gibi yazılar silinmeli, "Bir Türk dünyaya bedeldir." şeklindeki ırkçı söylemlere son verilmelidir.



- Zulüm ve ayrımcılık uygulamış olan tarihi şahsiyetlerin isimlerini taşıyan okul, kışla, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isimleri derhal değiştirilmelidir.



- Başta vatandaşlık tanımı olmak üzere, anayasa ve sistemin bütün resmi literatürüne hâkim olan Türklük esaslı dışlayıcı ve ayrımcı söylem terk edilmelidir.



- İsimleri değiştirilen yerleşim yerlerine eski adları geri verilmelidir.



MEHMET AKİF ERSOY ŞAŞIRMIŞTI

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Habertürk TV’de konuk aldığı HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na partisinin programlarını okumuştu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Ersoy, Yapıcıoğlu'na başta MHP olmak üzere Cumhur İttifakı’nın diğer bileşenleriyle nasıl bir arada olabilecekleri sorusunu yöneltmişti.

