AKP İBB Grup Sözcüsü’nden İmamoğlu'na tehdit: Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz

AKP İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz Ekrem İmamoğlu’nu sosyal medyadan tehdit etti.

AKP İBB Grup Sözcüsü’nden İmamoğlu'na tehdit: Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. 28 Mayıs’taki ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millet İttfifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılacak.

AKP İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında tehdit edici sözlerde bulundu.

Eryılmaz İmamoğlu hakkında, “Seçim geçsin, özel olarak ilgileneceğiz” dedi.

Eryılmaz’ın paylaşımı şu şekilde:

Dosya kabardı…Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz.

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Türkyılmaz, aynı zamanda İBB yönetimini de tehdit etti.

Sosyal medyada Türkyılmaz’ın paylaşımına tepki yağdı.

İşte gelen tepkiler:

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