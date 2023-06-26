İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

İstanbul Havalimanı'nda, dün gerçekleşen bin 593 uçuşta, 252 bin 364 yolcu seyahat ederken; Türk sivil havacılık tarihinde günlük yolcu sayısında tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı.

İstanbul Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu rekoru kırıldı

DHA’nın haberine göre, Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük sınır kapısı ve Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla 'günlük yolcu sayısında' yeni bir rekora ulaştı.

252 BİN YOLCU KULLANDI

İstanbul Havalimanı'nda dün toplam bin 593 uçuş yapılırken, 252 bin 364 yolcuya da ev sahipliği yapıldı. Açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan havalimanında, 'günlük yolcu sayısı rekorunu' kırmayı başardı.

Ramazan Bayramı'nın son günü 23 Nisan'da günlük bin 548 uçuş ve 244 bin 709 yolcuya ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında yılın ilk rekoruna imza atmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE AVRUPA'NIN GÜNLÜK UÇUŞ REKORU KIRILMIŞTI

Öte yandan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre; Eylül 2019'da, Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda toplam bin 624 iniş-kalkış rakamına ulaşıldı. 11 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen çoğunluğu İngiliz ve İtalyan futbolseverlerin oluşturduğu yoğunlukla İstanbul Havalimanı, toplam bin 684 uçuşla Avrupa'da 'tüm zamanların hava trafik rekoruna' imza atmıştı. Böylece, Frankfurt Havalimanı'nın rekorunu kıran İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük uçak iniş ve kalkış sayısına ulaşmıştı.

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