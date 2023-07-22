İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda bir dizi operasyon gerçekleştiren Gümrük Muhafaza ekipleri 427 kilo metamfetamin ele geçirdi.

KAYNAK: DHA
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Güney Amerika’dan Asya ülkelerine sevk edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na ulaşan iki hava kargo gönderisinde 427 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce, yasa dışı uyuşturucu trafiği ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülmekte olan risk analizi çalışmaları sonucunda, Güney Amerika’dan Asya ülkelerine transit edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na ulaşan iki hava kargo gönderisi riskli olarak değerlendirildi. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri, narkotik dedektör köpekleri ile söz konusu gönderileri kontrol etti. Köpekler, her iki kargoya da tepki verdi. Bunun üzerine ekipmanlarla detaylı kontrol edilen kargo gönderilerindeki hava kompresörleri ile ahşap kesme makinesi içerisine gizlenmiş toplam 427 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddele el konulurken, soruşturma sürdürülüyor.

BAKAN BOLAT'TAN TEBRİK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, operasyonla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Birimlerince İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurt dışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kilogram uyuşturucu metamfetamin ele geçirilmiştir. Operasyonda emeği geçen değerli mesai arkadaşlarımızı candan tebrik ederim. Teşkilatımız, gece gündüz demeden milletimizin ve tüm insanlığın sağlığı, huzuru ve güvenliği için zehir tacirleriyle mücadelesine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Öne Çıkanlar
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Robert Oppenheimer kimdir? Oppenheimer neden gündem oldu?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Türk Dil Kurumu’nda değişen kelimeler neler? TDK hangi kelimeleri değiştirdi?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 21 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
iPhone 15 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 15 renkleri neler?
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Ünlü astronot neden 3 saati aynı anda takıyor? Ay’da yürüyen ikinci kişiydi
Son Haberler
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı? Yazarlar
Sayın Fatih Altaylı, yanlışın geçmişte de yapılması bugünü aklar mı?
İçinde 150 bin dolar olan çantayı lokantada unuttu Yaşam
İçinde 150 bin dolar olan çantayı lokantada unuttu
İlgisiz eşe emsal niteliğinde karar Yaşam
İlgisiz eşe emsal niteliğinde karar
Türk mitolojisinin deniz tanrıçası: Ak Ana. Özelliklerini duyan şaşıp kalıyor Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinin deniz tanrıçası: Ak Ana. Özelliklerini duyan şaşıp kalıyor
Bakambu'dan Galatasaray için büyük fedakarlık Spor
Bakambu'dan Galatasaray için büyük fedakarlık
Nihat Altınkaya 70 kiloluk balık yakaladı. "Bugünün kısmeti" Magazin
Nihat Altınkaya 70 kiloluk balık yakaladı. "Bugünün kısmeti"
Nalburdan aldığı matkapla kafatasını deldi ölümden döndü. Operasyonun arkasındaki sebep duyanları şok etti Dünya
Nalburdan aldığı matkapla kafatasını deldi ölümden döndü. Operasyonun arkasındaki sebep duyanları şok etti