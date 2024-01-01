İstanbul için Erdoğan'ın masasındaki isim sızdı. AKP kulislerinde herkes bu ismi konuşuyor

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, AKP, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul’u CHP’den geri almayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her fırsatta İstanbul’u vurguluyor ve partisinin il, ilçe, gençlik ve kadın kolları ile milletvekillerinden “Herkes İstanbul için çalışacak” emrini veriyor.

İttifak anlaşmasına göre 30 büyükşehirden ikisinde MHP, 28’inde AKP adayı desteklenecek. AKP ve MHP, illerde de işbirliği yapacak ve MHP 24 ilde, AKP ise 5 ilde birbirlerinin adaylarını destekleyecek. AKP, 28 büyükşehir dahil olmak üzere illerdeki adaylarını bu ay başında açıklayacak.

Bu arada AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimin aday olacağı merak konusu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da “Erdoğan’ın tercihi” olduğu söyleniyor. Erdoğan, İstanbul için sık sık konuşuyor ve geçen gün Necip Fazıl Ödülleri töreninde “31 Mart çok önemli. İstanbulumuzu ve Türkiyemizi yeniden aslına döndürmek için 31 Mart çok önemli” dedi.

Kaynaklarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul’u geri almak için partisinin il, ilçe, gençlik, kadın ve milletvekillerine “Herkes İstanbul için çalışacak” talimatı verdiği ifade ediliyor.

Erdoğan’ın, yaptığı toplantılarda milletvekillerine, “Her kapıyı çalın, her ele dokunun. İstanbul’da AKP belediyeciliğini yeniden hakim kılmak için herkes İstanbul için seferber olacak. Tüm milletvekilleri, il ilçe, gençlik, kadın kolları sahada olacak” diye seslendiği belirtiliyor.