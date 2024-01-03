AKP'de İstanbul için 3 isim öne çıktı. Artık üç isimden biri aday olacak

"İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu yenebilecek isim kim?" sorusuna odaklanan AKP, hafta boyunca hem il ve ilçe teşkilatları ile yapılan temayül yoklamalarını hem de anket sonuçlarını değerlendirmeye alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önümüzdeki günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi ve adaylara dair son analizlerini yapması bekleniyor.

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre İstanbul'da yapılan temayül yoklamalarında eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İstanbul Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ön planda çıktı. Ancak anket çalışmaları ve bazı kanaat önderleri ile yapılan görüşmelerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da adı güçlü adaylar arasında gösterilmeye başlandı.

ALİ YERLİKAYA İSTANBUL'DAKİ SEÇİM SONUÇLARINI ANALİZ ETTİRDİ

Geçen Cuma günü programlarını iptal ederek İstanbul'a giden Yerlikaya'nın da İstanbul'un ilçe ve mahallelerindeki 2019 yılındaki seçim sonuçlarını analiz ettirdiği öğrenildi. Son aylarda uyuşturucu ve suç çetelerine yönelik operasyonları artırması sebebiyle muhalefetten de övgü alan Yerlikaya'nın önceleri adaylığı istemediği, ancak bu fikrinde değişiklik olduğu belirtiliyor. Yerlikaya'nın muhalif seçmenin de "beğenisini kazanan" sosyal medya paylaşımlarının sebebinin de bu olduğu yorumları yapılıyor.

Üst düzey bir AKP yöneticisi, DW Türkçe'ye son zamanlarda Ali Yerlikaya isminin daha fazla dillendirildiğini doğruladı. Kurmay, "Yerlikaya, her ne kadar temayülden adı ilk sırada çıkmasa da kamuoyundaki algısı, İstanbul'u bilen bir isim olması, vatandaştaki karşılığı nedeniyle şu an için adaylar arasında bir, hatta birkaç adım önde denebilir" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un adaylık ihtimalinin ise giderek zayıfladığı belirtiliyor. Kurum'un devre dışı kalmasında milletvekili olması ve Meclis'teki kritik sandalye dağılımı da gösterilen gerekçeler arasında.

İstanbul için Karadenizli adayda ısrarlı olduğu söylenen Erdoğan'ın bu önceliğini de şimdilik geri plana attığı kaydediliyor. Ancak Erdoğan için hâlâ Ergün Turan önemli seçeneklerden birisi durumunda.

AKP'nin 7 Ocak veya 15 Ocak'ta İstanbul adayını açıklanması bekleniyor.

CHP'nin bir önceki seçimde olduğu gibi ittifak ile seçime girmemesi de AKP'de "olumlu bir gelişme" olarak yorumlanıyor. DEM Parti'nin İstanbul'da güçlü bir aday ile seçime girmesi halinde bunun da CHP'ye zarar vereceği görüşü hakim. Ancak AKP'li kurmay, "DEM Parti CHP'ye destek verir ya da vermez. Biz bu beklenti üzerinden gidersek baştan kaybederiz. Tüm partiler CHP'ye destek veriyormuş gibi çalışmalarımıza odaklanıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı da zaten bu yönde" dedi.

YENİDEN REFAH NE YAPACAK?

AKP'de İstanbul için Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) de destek bekleniyor. 14 Mayıs seçimlerinde İstanbul'da 330 bin oy alan ve giderek de oyu artan YRP önemli bir denge konumunda.

YRP ile yürütülen görüşmelerde bir sonuca henüz ulaşılamadı. YRP'nin kendi adayını çıkarması durumunda İstanbul adayının eski Refah Partisi'nin genel başkanı ve eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın damadı, YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz olacağı konuşuluyor.

Altınöz, AKP ile YRP temsilcileri daha bir araya gelmeden hemen önce "AKP ile seçime birlikte girmeyeceğiz" açıklamasını yapmıştı. İttifaka karşı olan Altınöz, AKP'nin YRP'nin adaylarını desteklemesi gerektiğini düşünüyor. AKP ve Yeniden Refah arasındaki görüşmeler şu ana kadar olumsuz sürse de AKP kurmayları 15 Ocak'a kadar bu konuda yeni adımların atılabileceği beklentisi içerisinde.

AKP VE MHP NERELERDE ANLAŞTI?

AKP ve MHP ise 81 ilin 59'unda iş birliği kararı aldı. AKP 30 büyükşehir belediyesinin ikisinde, Manisa ve Mersin'de, MHP'nin adaylarını destekleyecek. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana gibi şehirlerde ise AKP'nin adayları desteklenecek. 31 Mart seçimlerinde büyükşehir statüsünde olmayan Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli, Osmaniye illerinde AKP aday çıkarmayarak MHP'ye destek verecek.

AKP'nin aday göstereceği, MHP'nin aday çıkarmayacağı 24 il ise şöyle: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova, Zonguldak.

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat illerinde ise hem AKP hem de MHP aday çıkaracak ve yarışacak.

AKP KAMPANYASI NASIL OLACAK?

AKP seçim kampanyasını "AKP'de olan belediyeler", "AKP'de olmayan belediyeler" ve "depremin etkilediği iller" olmak üzere üç temele inşa edecek. Depremin etkilediği 11 ilde depreme dair yatırımlar öncelikli olarak anlatılacak ve "depreme dayanıklı şehirler inşa ediyoruz" mesajı verilecek.

"AKP'de olan belediyeler"de ise yapılan hizmetler ön plana çıkarılarak vatandaş yeniden ikna edilmeye çalışılacak. AKP yönetiminde olmayan belediyelerde ise "şehrin geriye gittiği", "yeterli hizmet verilmediği" söylemleri kullanılacak ve sorunların çözülmesi için AKP adayının desteklenmesi çağrısı yapılacak.

15 Ocak'ta açıklanması beklenen beyannameye ise "Türkiye Yüzyılı - Gerçek Belediyecilik" adı verileceği belirtildi.