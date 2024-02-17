İstanbul için flaş uyarı. Yarından itibaren başlıyor. Meteoroloji son haritayı paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul için flaş uyarı. Yarından itibaren başlıyor. Meteoroloji son haritayı paylaştı
Meteoroloji İstanbul için son bilgileri aktardı. Bazı bölgeler için ise sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Meteoroloji’nin aktardıklarına göre, Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur bekleniyor.

Ülke genelinin parçalı bulutlu olması tahmin edilirken Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği söylendi.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

İç ve doğu kesimlerde sis, pusu ve buzlanma bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

uokjojhuli.jpg

İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI

Yarın ve pazartesi günleri İstanbul’da sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 11 ila 12 derece arasında olacağı aktarıldı. Kuvvetli rüzgar da olacağı belirtildi.

Salı günü ise İstanbul’da hava durumun 12 derece olacağı ve parçalı bulutlu olacağı değerlendirildi.

BUGÜNKÜ HAVA DURUMLARI:

İSTANBUL °C, 7°C

KIRKLARELİ °C, 8°C

KOCAELİ °C, 10°C

DENİZLİ °C, 13°C

İZMİR °C, 15°C

ADANA °C, 18°C

ANTALYA °C, 19°C

MERSİN °C, 18°C

ANKARA °C, 11°C

KONYA °C, 10°C

BOLU °C, 9°C

KASTAMONU °C, 12°C

ARTVİN °C, 14°C

TOKAT °C, 15°C

KARS °C, 5°C

VAN °C, 6°C

ŞANLIURFA °C, 14°C

DİYARBAKIR °C, 14°C

haritatahmingun2.png

haritatahmingun3.png

haritatahmingun4.png

İlgili Haberler
Yarın başlayacak gün boyu sürecek! Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi
Şemsiyesiz sakın dışarı çıkmayın! Meteoroloji saat vererek 7 ili uyardı
Şemsiyesiz sakın dışarı çıkmayın! Meteoroloji saat vererek 7 ili uyardı
Sağanak ve kar 12 ili vuracak. Meteoroloji saat verdi uyarı üstüne uyarı yaptı
Sağanak ve kar 12 ili vuracak. Meteoroloji saat verdi uyarı üstüne uyarı yaptı
Meteoroloji uzmanından perşembe günü uyarısı. 22 il için kritik saat belli oldu
Son Haberler
Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bakan açıkladı Ekonomi
Ödemeler hesaplara yatmaya başladı! Bakan açıkladı
Batan gemide 2 denizcinin cansız bedeni bulundu Gündem
Batan gemide 2 denizcinin cansız bedeni bulundu
Yüksek tansiyonu düşürür. Nabzı yükseltir. Kalbin atışlarını artırır. İşte şifa saçan ot Şifalı Bitkiler
Yüksek tansiyonu düşürür. Nabzı yükseltir. Kalbin atışlarını artırır. İşte şifa saçan ot
18. EİB Moda Tasarım Yarışması’nda finalistler açıklandı Ekonomi
18. EİB Moda Tasarım Yarışması’nda finalistler açıklandı
Trafik kazasında arabadan fırlayan kadın elektrik direğinde asılı kaldı Dünya
Trafik kazasında arabadan fırlayan kadın elektrik direğinde asılı kaldı
Mihri Hanım’ın “Otoportre”si Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde Kültür Sanat
Mihri Hanım’ın “Otoportre”si Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde
Mucize otu böyle kullanın romatizma ağrılarınız dinsin Şifalı Bitkiler
Mucize otu böyle kullanın romatizma ağrılarınız dinsin