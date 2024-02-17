İstanbul için flaş uyarı. Yarından itibaren başlıyor. Meteoroloji son haritayı paylaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Meteoroloji’nin aktardıklarına göre, Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur bekleniyor.

Ülke genelinin parçalı bulutlu olması tahmin edilirken Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği söylendi.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

İç ve doğu kesimlerde sis, pusu ve buzlanma bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI

Yarın ve pazartesi günleri İstanbul’da sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 11 ila 12 derece arasında olacağı aktarıldı. Kuvvetli rüzgar da olacağı belirtildi.

Salı günü ise İstanbul’da hava durumun 12 derece olacağı ve parçalı bulutlu olacağı değerlendirildi.

BUGÜNKÜ HAVA DURUMLARI:

İSTANBUL °C, 7°C

KIRKLARELİ °C, 8°C

KOCAELİ °C, 10°C

DENİZLİ °C, 13°C

İZMİR °C, 15°C

ADANA °C, 18°C

ANTALYA °C, 19°C

MERSİN °C, 18°C

ANKARA °C, 11°C

KONYA °C, 10°C

BOLU °C, 9°C

KASTAMONU °C, 12°C

ARTVİN °C, 14°C

TOKAT °C, 15°C

KARS °C, 5°C

VAN °C, 6°C

ŞANLIURFA °C, 14°C

DİYARBAKIR °C, 14°C