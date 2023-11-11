İstanbul için turuncu alarm verildi. 3 saat içinde gökyüzünde kıyamet kopacak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, son dakika açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, meteoroloji radarından alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde 3 saatlik periyotta kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), batı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

AFAD DA UYARDI

Son olarak AFAD uyarıda bulunarak cep telefonlarına mesaj gönderdi.

AFAD mesajında, "Meteoroloji'ye göre bugün ilçenizde kuvvetli sağanak ve rüzgar beklenmektedir. Sel, ulaşımda aksamalar, hortum, çatı uçmasına karşı dikkatli olunmalıdır" denildi.