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Jandarmadan tarihi eser operasyonu! Yüzlerce ele geçirildi…

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği 4 ayrı operasyonda, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 47 adet sikke, 2 adet tablo, 32 adet obje ile 2 adet ortodoks ikona ele geçirildi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 11:31
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan tarihi eser operasyonu: Bin 47 sikke ele geçirildi

Jandarmadan tarihi eser operasyonu! Yüzlerce ele geçirildi…
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Eyüpsultan'da tarihi eser kaçakçısı olduğu tespit edilen şüphelilerin, müşteri aradığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, istihbari çalışmalar, fiziki ve teknik takip sonucu şüphelilerin tarihi eserleri Eyüpsultan'da bulunan iki ayrı adrese getireceği bilgisini aldı. Jandarma ekiplerinin operasyonunda T.Ö., A.T., S.Ş., H.Ö., Y.K. ve A.C. adlı şüpheliler yakalandı. İki farklı adreste ve şüphelilerin üstünde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 47 adet sikke, 2 adet tablo, 32 adet obje ile 2 adet ortodoks ikona ele geçirildi. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, toplam bin 83 adet sikke ve obje, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler T.Ö., A.T., S.Ş., H.Ö., Y.K. ve A.C. ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

(Kaynak: DHA)

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