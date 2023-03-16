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İstanbul'da ormanda dehşet! Balta ve sopalarla saldırdılar

İstanbul Kemerburgaz Ayvat Göleti kenarına piknik yapmak için giden bir grup arkadaş, yoldan geçen bir traktörden yakacak birkaç parça odun istedi. Grup, odunları aldıktan kısa bir süre sonra traktör şoförünün yakınları tarafından odunları çaldıkları ve yol kestikleri iddiasıyla saldırıya uğradı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:43
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İstanbul Kemerburgaz Ayvat Gölü kenarında ormanda dehşet dolu dakikalar. Balta ve sopalarla saldırıya uğradılar

İstanbul'da ormanda dehşet! Balta ve sopalarla saldırdılar
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Olay, geçen hafta Çarşamba günü Kemerburgaz'da bulunan Ayvat Göleti'nin yakınında yaşandı. İş arkadaşı bir grup piknik yaptığı sırada yakacak malzemeleri bitince, mangal yakmak için römorkunda odun bulunan bir traktörü durdurdu. İddiaya göre traktör şoförüyle konuşarak, sucuk ekmek ikram ederek odun rica eden grup, aldıkları odunları götürmek üzere yere bıraktı. Bu sırada arkadan gelen traktör şoförünün yakınları araçlarından inerek, yol kestikleri ve odun çaldıklarını düşündükleri grubun üstüne, küfürler ederek yürüdü. İki grup arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada iki taraftan toplam 7 kişi yaralandı, olaya karışan 11 kişi ise gözaltına alındı. Kavga sırasında, traktör şoförünün yakınları tarafından başına balta sapıyla vurulduğu ve yere düştüğü halde saldırıya uğradığını iddia eden Mustafa Gündüz'ün kafatasında kırıklar oluştu, yüzünün bir kısmı ise felç oldu. O anlar, cep telefonu kamerası görüntüsüne de yansıdı. Görüntülerde, cop, testere, silah ve sopaların bulunduğu görüldü.

“MİNİBÜSTEN SİLAHINI İSTEDİ”

Kavganın öncesini anlatan Mustafa Gündüz, "Halı saha maçı üzerine iddiaya girmiştik, 'mangalına' girdiğimiz iddia sonucunda piknik yapmaya Kemerburgaz'a gittik. Başta 20-25 kişiydik sonrasında bazı arkadaşlarımız ayrıldı. Hepimiz aynı iş yerinde çalışan insanlarız. Müdürümüz işi dolayısıyla biraz geç gelecekti, mangal da sönmek üzereydi, sonuna gelmiştik. O da bir şeyler yesin diye, yoldan geçen ve römorkunda odun taşıyan bir traktörü gördük. Arkadaşlardan biri durdurup sucuk ekmek ikram edelim, birkaç parça odun rica edelim diye düşündü. Bizim bu ağabey, yoldan geçen mavi bir traktörü durdurdu. Sucuk ekmek uzattı, sohbet etti. Bizden iki kişi römorktan rica ederek birkaç odun alarak yere koydu, on saniye geçmeden arkadan gelen arabalardan 50-55 yaşlarında bıyıklı biri küfür ederek yanımıza geldi, 'Odunları bırakın, ne yapıyorsunuz?' diye. Çaldığımızı sandı büyük ihtimalle. Ben de anlatmaya çalıştım, 'Rica ettik, yiyecek ikram ettik.' derken bana ağır küfürler etmeye başladı. Üstüne yerden odun alıp bana doğru hareketlenince ben de ona doğru hareket ettim. Arbede çıktı, bu arbede sırasında sanırım o kişinin yüzünün küçük bir kısmı kanıyordu, eşi olduğunu düşündüğüm bir teyzeden minibüsten silahını getirmesini istedi. Kadın araçtan silahı aldı, adama verecekti. Orada evli barklı arkadaşlarım var, kimseye zarar gelmesin diye silahı vermeden bu teyzeye engel olmaya çalıştım. 'Teyze yapma' dedim." İfadelerini kullandı.

TESTERE ÇIKTI COP ÇIKTI SİLAH ÇIKTI

Olayın devamında yaşadıklarını anlatan Gündüz, "Oradaki itişme sırasında, bir kişi bana aradan baltanın sapıyla vurmuş. Kavgada zaten bize karşı, testere çıktı, cop çıktı, silah gösterildi. Ben kafama aldığım darbeyle yere düşene kadar üstümüze gelen 6 kişi saydım. Sonrasını zaten göremedim, yere düştüm, duyma duyum gitti, 'Duyamıyorum' diye bağırmaya başladım. 'Bırakın doktora gideyim, ambulans çağırın' diye bağırmaya başladım. Ona rağmen ben yerdeyken arkadaşlarımı bile bana yaklaştırmadılar, 'Bırakın ölsün, babamıza vurdu.' diye üzerlerine gitmişler. Ben normalde kimsenin babasına dokunmadım. Benim için alkollü demişler, raporum da var değildim" dedi.

SAĞ KULAĞIM DUYMUYOR YÜZÜM FELÇ OLDU

"Yol kesme gibi bir durum da yok" ifadesini kullanan Mustafa Gündüz, "Ben yerde kanlar içindeyken, bir daha kavga çıktı. Bu testereler sopalar çıkınca zaten arkadaşlarım da yaklaşamıyordu. O sırada kendimi sürünerek yolun altına attım, çalıların, ağaçların altına saklandım. Bizimkilere soruyorlarmış, 'Nerede, nereye kaçırdınız?' diye. Daha sonra olay sakinleşiyor. Olayda, kafamın sağ tarafında, kafatasımda 5-6 yerde kırık var, hastaneye gittiğimde de öğrendim ki beynimde iç kanama oluşmuş. Sağ kulağım duymuyor, kulağımda kristaller oynamış. Yüzümün bir kısmında ise felç var, yüzümü kendim kontrol edemiyorum. Toplam 6 gün hastanede yattım, dün taburcu oldum. Ben hastanedeyken gözaltına alınıp serbest bırakılmışlar. Ben kendimi saklamasam belki de beni öldüreceklerdi adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

POLİS 11 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI, 7 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan 11 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. İfadeleri alınarak "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından işlemleri yapılan taraflar serbest bırakıldı.

(Kaynak: DHA)

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